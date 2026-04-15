Задаржаха двама 20-годишни младежи за кражба и дрога

20-годишен е задържан за кражба в Димитровград, съобщиха от полицията. Младежът от Първомай е арестуван след сигнал на 72-годишен мъж, който съобщил, че докато пазарувал в хипермаркет в града, му е откраднато портмонето. По негови данни в портфейла имало 110 евро. В хода на работата, полицаите са установили и задържали познайникът на полицията, който признал за стореното. Задържан е до 24 часа.

Също в Димитровград, за държане на наркотик е бил арестуван още един младеж на 20 години. В 19:30 часа униформени полицаи са извършили проверка. Той признал, че държи 2 грама суха зелена листна маса – марихуана в себе си, която предал на служителите с протокол. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа.