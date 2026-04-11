Хасково отново избира качеството: Дизайнерският козунак на „Витя органик“ е абсолютен фаворит за Великден

С наближаването на светлите великденски празници жителите на Хасково за втора поредна година категорично заложиха на доказаното качество, превръщайки уникалния дизайнерски козунак в най-търсения продукт на местния пазар.

Изделието, което е плод на успешното партньорство между хасковската пекарна „Витя органик“ и многократния златен медалист по майсторство на тестени изделия Петър Попов, отново предизвика истински фурор сред ценителите на автентичния вкус. Рецептата, разработена индивидуално за фирмата от утвърдения експерт, успя да се наложи като еталон, разграничавайки се рязко от масовата продукция в търговските мрежи.

Клиентите, които вече са направили своите заявки, споделят, че ароматът на печивото ги връща към детството, когато храната е била истинска и чиста.

В производствената база на улица „Тракия“ 41 в квартал „Каменни“ не се допускат никакви компромиси с технологията. Вместо традиционното какао, майсторите използват оригинален френски шоколад, който се разтапя в специална машина за постигане на перфектната глазура и пълнеж. Семейната пекарна, която стана известна със своя диетичен „Царски хляб“, продължава да поддържа високия стандарт на контрол на всеки етап от производството. Търсенето е голямо, като телефонът за поръчки е 0877 070775.

По традиция клиентите ще имат възможността да наблюдават на живо как техният козунак се залива с горещия шоколад, което превръща покупката в истинско кулинарно преживяване. Дори и при засиления наплив през тази година, мисията на пекарната остава непроменена – да предлага продукт, който е едновременно шампионски по качество и неустоим по вкус.

