Италиански стил и висок клас грижа в новото бижу на Хасково – „AMABILE hair boutique“

    ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

    Хасково вече има своето ново кътче за красота, където италианският стил и професионализмът се срещат в името на здравата и сияйна коса. От края на миналата година в комплекс „Лайф център“ на бул. „Съединение“ 10 отвори врати „AMABILE hair boutique“ – място, създадено с много любов и естетика от фризьорката Ваня Иванова.

    Нейната история е доказателство, че талантът винаги намира пътя към дома, а вдъхновението не познава граници. След като прекарва 17 години в Италия, две от които работейки за престижната френска верига „Jean Louis David“ в Триест, Ваня решава да пренесе натрупания международен опит и надграждащи обучения обратно в родния си град. Въпреки че притежава икономическо образование от италиански университет и в момента завършва магистратура по „Предучилищна педагогика“, тя избира да следва своето истинско призвание – фризьорството, в което намира ежедневно удовлетворение и радост.

    Философията на „AMABILE hair boutique“ се корени в мотото „Защото всяка коса заслужава нежност“, което отразява индивидуалния подход на Ваня към всеки клиент. В салона тя работи сама, за да гарантира спокойна и уютна атмосфера, в която всеки посетител да се почувства специален и обгрижен. За Ваня красотата не е за сметка на здравето, затова тя залага изключително на висок клас италиански продукти и веган професионални бои. Нейната мисия е да наложи търсенето на щадящи процедури и стилизиращи средства, които не само променят визията, но и запазват естествената жизненост на косъма. Наблюденията ѝ от модната сцена в Триест помагат на местните дами да открият баланса между актуалните тенденции и естествената визия, като Ваня често споделя разликите в предпочитанията – докато в Италия се бяга от агресивното обезцветяване и се залага на плътни прически тип „каре“ и натурални балеажи, в България все още властват по-смелите трансформации.

    За настоящия сезон Ваня Иванова съветва хасковлийки да заложат на топлия шоколадов спектър, който е изключително актуален. Що се отнася до предстоящите балове и официални събития, тя подчертава, че ретро вълните, високата конска опашка и модерното подстригване тип „пеперуда“ остават абсолютен хит.

    „AMABILE hair boutique“ очаква своите клиенти от понеделник до петък, от 10:00 до 18:00 часа, и в събота от 10:00 до 14:00 часа, като всеки желаещ може да запази своя час на телефон 0882 858 983 или да разгледа портфолиото на салона в Инстаграм профила amabile_hair_boutique, включително и във Фейсбук.

    В свят на бързи обороти, Ваня Иванова предлага прецизност, внимание към детайла и щипка италиански полъх, за да превърне всяко посещение в ритуал на красотата.
     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Още новини от Хасково

    Слънце, облаци и дъжд на места на Разпети петък
    Слънце, облаци и дъжд на места на Разпети петък
    преди 59 минути
    Драстичен скок в цената на доматите в Хасково
    Драстичен скок в цената на доматите в Хасково
    преди 15 часа
    Митко Генов и Кайра Алексиева с втори места на тенис турнира в Хасково
    Митко Генов и Кайра Алексиева с втори места на тенис турнира в Хасково
    преди 16 часа
    Деца разучиха техники за боядисване на яйца на Велики Четвъртък
    Деца разучиха техники за боядисване на яйца на Велики Четвъртък
    преди 17 часа
    С тежка техника разчистват храстите край пътя от Хасково към Въгларово
    С тежка техника разчистват храстите край пътя от Хасково към Въгларово
    преди 19 часа
    Разчистиха терена за бъдещия център по изкуствата в ПМГ Хасково
    Разчистиха терена за бъдещия център по изкуствата в ПМГ Хасково
    преди 19 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

    Случаен виц

    Деца разучиха техники за боядисване на яйца на Велики Четвъртък
    Слънце, облаци и дъжд на места на Разпети петък

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Спагети със скариди и авокадо
    Спагети със скариди и авокадо

