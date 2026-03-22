Настроение и красота с цъфналите магнолии в Хасково

    Пролетта в Хасково вече има своя най-красив знак – разцъфналите магнолии по централните улици на града. Розово-белите цветове озариха пешеходната зона и пространствата около общината, превръщайки ги в любимо място за разходка и снимки. Нежният аромат и впечатляващите цветове създават усещане за ново начало и пренасят минувачите в истинска пролетна приказка. Любопитен факт е, че магнолиите са сред най-древните растения на Земята – едни от първите цъфтящи видове, появили се още преди пчелите, когато са се опрашвали от бръмбари. Произходът им води към Източна Азия и Северна Америка, а в Европа са съществували още преди ледниковия период. Името си носят от френския ботаник Пиер Магнол, който ги описва още през 1703 година. Макар и краткотраен, цъфтежът на магнолиите всяка година носи настроение и красота, които превръщат Хасково в още по-привлекателно и цветно място.
    Източник: Haskovo.NET

    Обновиха градинката пред Общината през уикенда
    преди 4 часа
    преди 5 часа
    преди 6 часа
    преди 22 часа
    преди 23 часа
    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Анета Кутелова

