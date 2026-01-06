От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

100 кв. метра покрив са изгорели при пожара в склад в Индустриалната зона на Хасково

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Сигналът за пожара в Източната индустриална зона на Хасково е бил подаден в понеделник в 16,05 часа, съобщиха от МВР. 

    Сигнализирано е за пламъци в складово помещение на булевард „Съединение“, собственост на хасковска фирма. От пламъците са изгорели 100 кв.м.покривна конструкция и материали от вътрешността на помещението.

    Предстои оглед за установяване причините за пожара.

    Както вече писахме, с огъня се бориха 5 противопожарни екипа, десетки работници в зоната бяха евакуирани заради гъстия токсичен дим. Още за инцидента ТУК .

      

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Започна гласуването за Четвърти фотоконкурс „Хасково - светла коледна приказка“ 2025
    Започна гласуването за Четвърти фотоконкурс „Хасково - светла коледна приказка“ 2025
    преди 4 минути
    Задаржаха четирима за кражби и притежание на наркотици
    Задаржаха четирима за кражби и притежание на наркотици
    преди 45 минути
    Пиян сръбски тираджия удари паркирана кола и избяга, полицаи го заловиха
    Пиян сръбски тираджия удари паркирана кола и избяга, полицаи го заловиха
    преди 1 час
    Много облаци и кратки проблясъци от слънце
    Много облаци и кратки проблясъци от слънце
    преди 3 часа
    Кола събори стълб от уличното осветление на бул. „Васил Левски“ в Хасково
    Кола събори стълб от уличното осветление на бул. „Васил Левски“ в Хасково
    преди 18 часа
    Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб
    Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб
    преди 20 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Продължава ли ледниковият период днес?

    Случаен виц

    Много облаци и кратки проблясъци от слънце
    Пиян сръбски тираджия удари паркирана кола и избяга, полицаи го заловиха

    В условията на тирания, по-лесно е да действаш, отколкото да мислиш -Хана Аренд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Царска туршия с хрян
    Царска туршия с хрян

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини