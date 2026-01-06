100 кв. метра покрив са изгорели при пожара в склад в Индустриалната зона на Хасково

Сигналът за пожара в Източната индустриална зона на Хасково е бил подаден в понеделник в 16,05 часа, съобщиха от МВР.

Сигнализирано е за пламъци в складово помещение на булевард „Съединение“, собственост на хасковска фирма. От пламъците са изгорели 100 кв.м.покривна конструкция и материали от вътрешността на помещението.

Предстои оглед за установяване причините за пожара.

Както вече писахме, с огъня се бориха 5 противопожарни екипа, десетки работници в зоната бяха евакуирани заради гъстия токсичен дим. Още за инцидента ТУК .