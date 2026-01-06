От х:

Пиян сръбски тираджия удари паркирана кола и избяга, полицаи го заловиха

Пиян водач е причинил катастрофа с материални щети и е напуснал произшествието в Симеоновград, съобщиха от полицията. В понеделник около 18 часа на улица „Роза“ товарен автомобил „Волво“, шофиран от 56-годишен сърбин е ударил паркиран „Фолксваген“. Водачът му е напуснал местопроизшествието и е продължил пътя си. Между Харманли и Симеоновград е установен и спрян като по него има видими следи, отговарящи на инцидента. Шофьорът е тестван за алкохол. Дрегерът му отчел 1,34 промила. Отказал кръвна проба, съставен акт и е стартирало бързо производство, по което е задържан до 24 часа.

По време на коледните и новогодишни празници пътните полицаи в хасковска област проведоха десетки акции, свързани с пътната безопасност, допълват от МВР. Проверени са 6592 автомобила и 5733 лица. Санкционирани с фиш са 699 водачи, а с актове – 183.

Да шофират с наличие на алкохол са заловени 11, а петима – след употреба на наркотични вещества. В рамките на изминалата седмица са връчени и 659 електронни фиша и 72 наказателни постановления. Пътните полицаи са приели и 123 заявления за издаване на свидетелства за правоуправление на МПС.

Източник: Haskovo.NET

Започна гласуването за Четвърти фотоконкурс „Хасково - светла коледна приказка" 2025
Задаржаха четирима за кражби и притежание на наркотици
100 кв. метра покрив са изгорели при пожара в склад в Индустриалната зона на Хасково
Много облаци и кратки проблясъци от слънце
Кола събори стълб от уличното осветление на бул. „Васил Левски" в Хасково
Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб
