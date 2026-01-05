От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Гори склад за фотоволтаици в индустриалната зона на Хасково

Изображение 1 от 11
Покажи в галерия

    Склад за фотоволтаици и батерии гори в индустриалната зона на Хасково, в района на бившите фабрики „Свила“ и „Мануела“.

    Пет противопожарни екипа се борят с пламъците. Заради пожара са евакуирани работниците в околните складове. По предварителни данни, няма пострадали хора. 

    „Гори склад, който има няколко свързани помещения. Върху бетонния покрив са били складирани отпадъчни материали. На това се дължи големият стълб гъст черен дим“, каза на мястото на инцидента началникът на противопожарната служба в Хасково старши комисар Митко Чакалов.

    Огнеборци огледаха покрива със специална механизирана стълба с вишка.

    Гъстият черен дим се вижда от целия град.

    Действията по окончателното потушаване на пожара продължават.

    Склад за фотоволтаици и батерии гори в индустриалната зона на Хасково, в района на бившите фабрики „Свила“ и „Мануела“. Пет противопожарни екипа се борят с пламъците. Заради пожара са евакуирани работниците в околните складове. По предварителни данни, няма пострадали хора. "Гори склад, който има няколко свързани помещения. Върху бетонния покрив са били складирани отпадъчни материали. На това се дължи големият стълб гъст черен дим", каза на мястото на инцидента началникът на противопожарната служба в Хасково старши комисар Митко Чакалов. Огнеборци огледаха покрива със специална механизирана стълба с вишка. Гъстият черен дим се вижда от целия град. Действията по окончателното потушаване на пожара продължават.
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    Бойлер подпали апартамент в Димитровград, мъж е с опасност за живота след изгаряния?
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    33-годишен клошар е задържан за серия палежи в Хасково
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Кола събори стълб от уличното осветление на бул. „Васил Левски“ в Хасково
    Кола събори стълб от уличното осветление на бул. „Васил Левски“ в Хасково
    преди 1 час
    Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб
    Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб
    преди 3 часа
    Пенсионери извиха опашка за новите абонаментни карти от 1 евро за всички линии
    Пенсионери извиха опашка за новите абонаментни карти от 1 евро за всички линии
    преди 4 часа
    Ледената пързалка затваря до петък заради високите температури
    Ледената пързалка затваря до петък заради високите температури
    преди 5 часа
    Община Хасково ще възстановява надвзетите 2 евроцента при паркиране със СМС
    Община Хасково ще възстановява надвзетите 2 евроцента при паркиране със СМС
    преди 5 часа
    Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина
    Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина
    преди 8 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Adele-Auftakt in München

    Случаен виц

    Ще учат на компютърна грамотност възрастни и социално уязвими в нов дигитален клуб
    Кола събори стълб от уличното осветление на бул. „Васил Левски“ в Хасково

    Пороците отначало са минувачи, после гости и накрая господари. - Талмуд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Овнешко рагу по гръцки
    Овнешко рагу по гръцки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини