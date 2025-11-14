От х:

Календар

Жена на 44-години е участвала в отвличането на 21-годишната в Свиленград

    Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняеми К.Н., на 27 г., 44-годишната П.Д. и В.М., на 40 г., за това, че на 13 ноември 2025 г., в Свиленград, в съучастие като извършители, са отвлекли 21-годишна жена - престъпление по чл. 142, ал. 1 от Наказателния кодекс. Обвиняемите К.Н. и П.Д. са извършили деянието в условията на опасен рецидив.  

    На 13 ноември 2025 г. около 3,20 часа е получен сигнал на тел. 112, че 21-годишна жена е отвлечена близо до хотел в Свиленград. Дотам тя стигнала с такси. Жената имала среща в хотела с К.Н., който я пресрещнал преди да влезе в хотела, хванал я за косата и набутал в лек автомобил, марка „Мазда“, управляван от В.М.

    В колата се намирала и П.Д.  Автомобилът се отправил в посока към изхода на Свиленград и половин час по-късно 21-годишната жена била отведена в къща в с. Мустрак, община Свиленград, обитавана от К.Н.

    Там тя била отведена в стопанска постройка, където прекарала няколко часа. Според събраните доказателства в автомобила и в постройката спрямо 21-годишната жена е упражнено насилие - нанесени й били удари с ръце от К.Н., като тя е получила лека телесна повреда - синини и охлузвания по тялото.

    Незабавно след подаване на сигнала са извършени оперативно-издирвателни мероприятия от полицейски служители от ОД на МВР-Хасково под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково. На 13 ноември 2025 г. към 6 часа сутринта служителите на МВР са открили пострадалата жена в къщата в с. Мустрак и я освободили. 

    По делото са извършени множество действия по разследването - оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, претърсвания и изземвания и др. Тримата обвиняеми са задържани са срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

    Подробности по случая бяха оповестени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Хасково и ОД на МВР-Хасково, в който участваха Иван Стоянов, окръжен прокурор на Хасково, и ст. комисар Мирослав Христов, директор на ОД на МВР-Хасково.

    Мотивите за бруталното престъпление все още се изясняват. 27-годишният мъж и отвлечената жена в миналото са имали близки отношения. Основната версия засега е, че мотивите на извършителите са лични и отвличането е извършено от ревност. В къщата в Мустрак са открити и 12 грама наркотик. Криминалните прояви, на похителите-рецидисти са за притежание на наркотици, шофиране в нетрезво състояние и шофиране с отнета книжка, за което те са изтърпявали ефективни присъди.    

    Източник: Haskovo.NET

