Батальонът за логистично осигуряване - Стара Загора спечели състезание на полигона „Добрич“

    Военнослужещи се включиха във военно-приложно състезание „ТРАКИЙСКИ ВОЙН – 25“. Надпреварата се проведе на Учебен център „Добрич“ край едноименното димитровградско село.  

    Участие записаха седем представителни отбора от формирования на 2-ра Тунджанска механизирана бригада от състава на Сухопътните войски. 

    Тимовете бяха съставени от петима души – офицер, сержант и войници. Състезанието беше открито в тържествена обстановка от полковник Митко Балтов, заместник-командир на 2 механизирана бригада.  

    Отборите преминаха през седем етапа, пресъздаващи изпълнение на тактически задачи в условия, близки до бойните. Началото беше дадено от стрелковата вишка на УЦ „Добрич“ до манастира в началото на близкото село и обратно – маршрут с дължина 10 км. По трасето участниците трябваше да преодолеят редица изпитания - преминаване през „заразен“ участък, пренасяне на материални средства, преминаване през минен проход, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен с носилка. След това всеки състезател с пълно бойно снаряжение премина през полоса с препятствия, а финалният етап включваше стрелба с пистолет SIG Sauer 2022 и автомат Калашников АК-47. 

    След приключване на етапите, съдийската комисия с председател подполковник Цветелин Георгиев – началник на отделение „Бойна подготовка“ на 2 механизирана бригада, връчи отличията. На първо място се класира Батальонът за логистично осигуряване - Стара Загора. След тях се нареди тимът на 42 механизиран батальон - Стара Загора. Третата позиция бе за 31 механизиран батальон - Хасково.  

    В края на състезанието бригаден генерал Мирослав Костадинов връчи купи, медали и грамоти на отличилите се отбори. 

    Източник: Haskovo.NET

