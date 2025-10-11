Батальонът за логистично осигуряване - Стара Загора спечели състезание на полигона „Добрич“

Военнослужещи се включиха във военно-приложно състезание „ТРАКИЙСКИ ВОЙН – 25“. Надпреварата се проведе на Учебен център „Добрич“ край едноименното димитровградско село.

Участие записаха седем представителни отбора от формирования на 2-ра Тунджанска механизирана бригада от състава на Сухопътните войски.

Тимовете бяха съставени от петима души – офицер, сержант и войници. Състезанието беше открито в тържествена обстановка от полковник Митко Балтов, заместник-командир на 2 механизирана бригада.

Отборите преминаха през седем етапа, пресъздаващи изпълнение на тактически задачи в условия, близки до бойните. Началото беше дадено от стрелковата вишка на УЦ „Добрич“ до манастира в началото на близкото село и обратно – маршрут с дължина 10 км. По трасето участниците трябваше да преодолеят редица изпитания - преминаване през „заразен“ участък, пренасяне на материални средства, преминаване през минен проход, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен с носилка. След това всеки състезател с пълно бойно снаряжение премина през полоса с препятствия, а финалният етап включваше стрелба с пистолет SIG Sauer 2022 и автомат Калашников АК-47.

След приключване на етапите, съдийската комисия с председател подполковник Цветелин Георгиев – началник на отделение „Бойна подготовка“ на 2 механизирана бригада, връчи отличията. На първо място се класира Батальонът за логистично осигуряване - Стара Загора. След тях се нареди тимът на 42 механизиран батальон - Стара Загора. Третата позиция бе за 31 механизиран батальон - Хасково.

В края на състезанието бригаден генерал Мирослав Костадинов връчи купи, медали и грамоти на отличилите се отбори.