Трима пострадаха при челен удар между две коли в село Стойково

Тежка катастрофа се случи тази сутрин на главния път в хасковското село Стойково. Сблъскали са се две коли.

Лек автомобил „Опел“ с хасковска регистрация, управляван от мъж, се е движил към Харманли. Колата е била натоварена със зеле. Превозното средство се е сблъскало челно с друг автомобил „Ауди“ с великотърновска регистрация, управляван от жена.

При пътния инцидент са пострадали трима души. Най-сериозно ранена е водачката на „Аудито“.

Откарани са за преглед в хасковската болница. Проби за употреба на алкохол не са взети на място, това ще се случи на по-късен етап в болницата.

Заради катастрофата движението бе затруднено. Автомобилите се пренасочваха да минават през други улици в селото.