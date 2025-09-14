Локализиран е пожарът, който вилня в Сакар

Поредният горски пожар, който обхвана Сакар планина вече е овладян. Това съобщи директорът на РД ПБЗН ст. комисар Митко Чакалов. Огънят е обхванал около 4000 дка. Изпепелени са предимно сухи треви и храсти, както и горски масив. Община Тополовград обяви частично бедствено положение заради огненото бедствие.

Огънят тръгна от късо съединение в землището на село Филипово в петък следобед. Пламъците бързо се развиха като обхванаха територията на между свиленградските села Сладун, Маточина и Студена.

Към момента 11 екипа пожарникари ще останат на място, за да охраняват периметъра на пожара.