Локализиран е пожарът, който вилня в Сакар

 
Поредният горски пожар, който обхвана Сакар планина вече е овладян. Това съобщи директорът на РД ПБЗН ст. комисар Митко Чакалов. Огънят е обхванал около 4000 дка. Изпепелени са предимно сухи треви и храсти, както и горски масив. Община Тополовград обяви частично бедствено положение заради огненото бедствие. 
 
Огънят тръгна от късо съединение в землището на село Филипово в петък следобед. Пламъците бързо се развиха като обхванаха територията на между свиленградските села Сладун, Маточина и Студена. 
 
Към момента 11 екипа пожарникари ще останат на място, за да охраняват периметъра на пожара. 
Източник: Haskovo.NET

