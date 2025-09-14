Хасковските пожарникари отбелязаха професионалния си празник с пъстро детско тържество

Десетки деца се забавляваха на пъстро детско тържество, организирано от хасковските пожарникари. Нестандартни забавления продължиха близо два часа пред сградата на пожарната в града.

Малчуганите имаха възможност да се запознаят с работата на огнеборците и да се докоснат до техниката им. В истинска атракция се превърнаха 30-метровата стълба, подаването на вода с маркучи, както и работата с прахови пожарогасители.

Малките гости може да се качат на стълбата, както и да влязат в пожарникарските коли. Организаторите бяха предвидили още много творчески ателиета, състезания и конкурси.

В празничната програма се включиха талантливите танцьори от ансамбъл "Южняче", мажоретките към ОП "Младежки център", както и певците от вокална група "Орфейче".

Пъстрото тържество сложи край на традиционната Седмица на пожарната безопасност. На 14 септември огнеборците честват и своя професионален празник . Той е обявен за такъв през 1995 година, като продължение на традиция от преди век.