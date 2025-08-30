ФК „Хасково“ стартира новия сезон по шампионски

Новият сезон в Областната футболна група на Хасково започна днес.

Три срещу се изиграха днес. Шампионът от миналия сезон ФК „Хасково“ започна ударно. Избраниците на Живко Иробалиев сразиха гостите от „Марица“ (Симеоновград) с 5:0.

Домакините поведоха с 2:0 още преди почивката. Голмайстори бяха Костадин Гочев и Мутлу Алиев. След паузата хасковлии стигнаха до още три гола. Във вратата на симеоновградчани се разписаха Иван Калинов, Йордан Желев и отново Мутлу Алиев.

Впечатление направи, че в игра за „Хасково“ заедно стартираха любимецът на местната публика Недялко Хубенов и синът му Емил.

В следващия кръг ФК „Хасково“ гостува на „Бригада 2010“ (Димитровград). Мачът е на 7-ми септември от 17:00 часа.