ФК „Хасково“ стартира новия сезон по шампионски

    Новият сезон в Областната футболна група на Хасково започна днес. 

    Три срещу се изиграха днес. Шампионът от миналия сезон ФК „Хасково“ започна ударно. Избраниците на Живко Иробалиев сразиха гостите от „Марица“ (Симеоновград) с 5:0. 

    Домакините поведоха с 2:0 още преди почивката. Голмайстори бяха Костадин Гочев и Мутлу Алиев. След паузата хасковлии стигнаха до още три гола. Във вратата на симеоновградчани се разписаха Иван Калинов, Йордан Желев и отново Мутлу Алиев. 

    Впечатление направи, че в игра за „Хасково“ заедно стартираха любимецът на местната публика Недялко Хубенов и синът му Емил. 

    В следващия кръг ФК „Хасково“ гостува на „Бригада 2010“ (Димитровград). Мачът е на 7-ми септември от 17:00 часа. 

    Източник: Haskovo.NET

