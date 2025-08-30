Читалището в с. Войводово чества един век от създаването си

Голям празник имаше тази вечер в хасковското село Войводово. Народно читалище „Отец Паисий - 1925“ стана на 100 години. Честванията бяха в сградата на културното средище.

На сцената се представиха всички формации към читалището. Народни песни изпълни певческата група. Младежи и девойки пък представиха стари български обичаи. Малки деца също показаха своя певчески талант. Сред гостите на празника бе кметът на селото Ерджан Реджеп и представители на читалища от съседни населени места.

За всички имаше приготвена празнична торта.

Тържеството завърши с кръшни хора, изиграни на площада пред читалището.