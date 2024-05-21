337 кандидати за общински съветници в Хасково за изборите на 23 юни

337 са кандидатите за общински съветници в Хасково за предстоящите избори на 23 юни. Това стана ясно днес, когато изтече срокът за регистрация в Общинската избирателна комисия.

Кандидатите са от 15 политически формации. Те ще се борят за 41 места в местния парламент.

Припомняме, че до новите избори се стигна след решение на съда, който касира вота от 29 октомври 2023 г. заради нарушения при броенето на бюлетините и отчитането на действителните и недействителните гласове.

Списък с кандидатите за общински съветници от политическите формации по реда на регистрацията им в Общинската избирателна комисия в Хасково:



ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

1 Ясен Митков Колев 2 Красимира Петрова Христова 3 Атанас Кръстев Кръстев 4 Георги Христов Щерев 5 Радка Симеонова Даскалова 6 Анета Кръстева Кръстева 7 Пепа Иванова Василева 8 Йордан Хараланов Данев 9 Валентин Петров Талев 10 Цветан Димитров Ангелов 11 Евдокия Георгиева Щерева 12 Георги Иванов Терзиев 13 Бисер Банков Хаджиев 14 Христо Георгиев Иванов 15 Маргарита Огнянова Воденичарова 16 Вълчо Данчев Вълчев 17 Нели Славчева Иванова 18 Дияна Йорданова Колева 19 Илона Ерославова Вълкова 20 Райна Тенева Кирчева 21 Тихомир Николаев Зидаров 22 Десислава Тошкова Гоголова 23 Адриана Иванова Панайотова 24 Милан Димитров Добрев 25 Пенко Костов Костов 26 Наско Кръстев Джарков 27 Даниела Николаева Колева 28 Недялко Димитров Пасев 29 Валерий Миткович Запрянов 30 Минчо Славчев Видев 31 Георги Николаев Георгиев 32 Росица Янчева Канева 33 Таня Господинова Атанасова 34 Димо Костов Радев 35 Добрил Даниел Славов 36 Георги Петров Гогов 37 Юлиян Иванов Атанасов 38 Иван Митев Иванов 39 Анна Панайотова Петкова 40 Алла Борисовна Динева 41 Владо Петев Петев





МК „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА-БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

1 Тодор Димитров Топалов 2 Пейо Станимиров Бойчинов 3 Цанко Янакиев Цанков 4 Таня Владкова Чалъкова 5 Димитър Тодоров Янев 6 Антон Александров Попов 7 Веселина Железанова Узунова 8 Деян Милчев Милчев 9 Таня Огнянова Апостолова 10 Симон Френгюл Зенопян 11 Петя Атанасова Манева 12 Дора Тенчева Иванова 13 Димитър Тенчев Атанасов 14 Димитър Ангелов Катърджиев 15 Стоян Андонов Кънчев 16 Рада Николаева Димитрова 17 Стамен Георгиев Стамов 18 Живко Ташев Димитров 19 Кремена Иванова Атанасова 20 Апостол Душев Христов 21 Петър Тодоров Колев 22 Курти Куртев Данов 23 Даниела Лачева Драгова 24 Николай Иванов Колев





ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

1 Тихомир Недев Георгиев 2 Димитър Владимиров Асенов 3 Веселин Веселинов Йосифов

КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“

1 Златко Радинов Марчев 2 Тодор Савов Савов 3 Николай Христов Ставрев 4 Марияна Димитрова Стаматова 5 Сейхан Садък Мюмюнали 6 Сребрина Георгиева Георгиева 7 Николай Христов Петков 8 Недялко Бойчев Петков 9 Румен Георгиев Бояджиев 10 Александър Вичев Каварджиев 11 Пламен Миленов Петков 12 Стоян Несторов Ванчев 13 Ангел Димитров Стоилов 14 Руси Маринов Ковачев 15 Петър Димитров Дялков 16 Марин Антонов Бъчваров 17 Николай Белев Момчилов 18 Живко Златев Карабалиев 19 Митко Стратиев Топчиев 20 Агоп Артин Калджиян 21 Ангелина Тодорова Михайлова 22 Донка Кирева Щерева 23 Веселин Красимиров Генчев 24 Емил Иванов Тенев 25 Силвия Деянова Симеонова 26 Шенол Исмаил Халил 27 Златко Младенов Димитров 28 Славейка Димова Димова 29 Златко Данев Тодоров 30 Ивайло Генов Янчев 31 Радостина Даниелова Георгиева 32 Антон Емилов Иванов 33 Янчо Руменов Чолаков 34 Делчо Стайков Кирчев





ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – ДПС

1 Танер Мюмюн Емин 2 Гюнай Адем Юсуф 3 Сание Рамадан Иса 4 Исмаил Себахтин Исмаил 5 Йозджан Расим Мехмед 6 Сениха Ерхан Неждет 7 Сунай Мустафов Алиев 8 Пламен Тихомиров Пейков 9 Гюнер Гюнай Зейнал 10 Иса Салихов Делиимамов 11 Шенол Фикрет Вели 12 Идриз Бейнур Кадир 13 Ерол Сафет Искендер 14 Джафер Сами Исмаил 15 Мюмюн Динчер Али 16 Сурай Джемайтин Ибрям 17 Севгюл Рамис Юсеин 18 Елиф Емилиянова Емилова 19 Ерджан Нури Раиф 20 Ахмед Юксел Ахмед 21 Джейлан Васви Али 22 Атанас Георгиев Атанасов 23 Сюлейман Салиев Сюлейманов 24 Енвер Сунай Нешид 25 Емил Росенов Ангелов 26 Мелиса Айхан Симави 27 Месут Али Мехмед 28 Братан Юлиев Шекеров 29 Левент Джемал Хайрула 30 Метин Кямил Еюб 31 Али Гюнай Али 32 Тихомир Станилов Хаджиев 33 Ясен Георгиев Стайков 34 Али Сали Али 35 Рехан Али Алиосман 36 Фатме Мустафа Смаил 37 Евелина Асенова Башева 38 Недялко Колев Колев 39 Шериф Ариф Шериф 40 Серкант Сейхан Сейдамед 41 Сенай Шефкет Юсеин





ПП „ГЕРБ“

1 Таня Трендафилова Захариева 2 Румен Людмилов Стоянов 3 Делян Димчев Делчев 4 Веселина Тенчева Иванова 5 Петър Андреев Стоянов 6 Даниел Руменов Гаргов 7 Цвети Илиев Лалов 8 Айхан Иляз Енвер 9 Евгения Даниелова Ангелова 10 Здравко Стефанов Узунов 11 Атанас Емилов Асенов 12 Тянка Тодева Дякова 13 Георги Делчев Георгиев 14 Нина Вълкова Иванова 15 Мирена Светлинова Чолакова 16 Живко Иванов Желев 17 Таня Делчева Живакова 18 Милена Живкова Трендафилова 19 Гергана Руменова Бояджиева 20 Митко Костадинов Полихронов 21 Янко Йорданов Йорданов 22 Николай Константинов Любенов 23 Кина Атанасова Койнарска 24 Въчка Петкова Иванова 25 Албен Събков Манджуков 26 Дарина Маринова Маринова 27 Мария Росенова Делчева 28 Златка Михайлова Караджова 29 Митко Запрянов Митев 30 Анелия Иванова Тодорова 31 Таня Тодорова Тодорова 32 Златко Тенчев Латунов 33 Божидар Демирев Тенчев 34 Димитър Лозков Ничев 35 Петко Атанасов Узунов 36 Иван Славов Славилов 37 Иван Атанасов Александров 38 Димитър Венциславов Димитров 39 Тихомир Добрев Добрев 40 Петър Евгениев Николов 41 Иван Величков Минев





ПП „ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1 Ростислава Захариева Жекова 2 Недялка Тошкова Иванова 3 Симеон Асенов Ванчев 4 Марена Веселинова Цикалова 5 Габриела Милкова Милкова 6 Надежда Валентинова Зарева-Ванчева 7 Даниела Маринова Вълчева 8 Атанас Желязков Атанасов





„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

1 Камен Георгиев Тодоров 2 Богдан Мирославов Кирилов 3 Коста Петков Стоев 4 Божидар Петков Драганов 5 Иван Димитров Станчев 6 Димо Костов Стратиев 7 Соня Петрова Шопова 8 Ясенка Киркова Симитчиева 9 Надя Делчева Евтимова 10 Мария Красимирова Петкова 11 Иван Петков Педев 12 Иван Николаев Колев 13 Павел Петров Павлов 14 Ивайло Кръстев Кръстев 15 Диана Танева Русева 16 Станка Александрова Найденова 17 Делчо Генков Андреев 18 Николай Стоянов Шумаров 19 Руска Иванова Караджова 20 Красимира Йорданова Колева 21 Петър Колев Георгиев





ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

1 Деян Янков Янев 2 Божидар Иванов Колев 3 Георги Костадинов Пеев 4 Лидия Бисерова Педалова 5 Тодор Вълков Тодоров 6 Георги Петков Ривов 7 Кирчо Георгиев Крумов 8 Пламен Радев Цанев 9 Роза Добрева Козалиева-Делчева 10 Антон Богомилов Антонов 11 Красен Петков Ангелов 12 Силвия Николова Петкова 13 Георги Христов Христозов 14 Веселин Дочев Белевски 15 Даниел Георгиев Георгиев 16 Желязко Стефанов Димитров 17 Ваня Атанасова Ангелова 18 Дамяна Михайлова Янева





коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

1 Георги Иванов Иванов 2 Светослава Николова Стоянова 3 Тонка Динкова Атанасова 4 Милена Недкова Налбантова-Божилова 5 Стефан Делчев Делчев 6 Евгени Господинов Колев 7 Гергана Иванова Георгиева 8 Галя Дончева Милкова 9 Марта Ангелова Колева 10 Красимир Михайлов Момчилов 11 Таня Петрова Сарова 12 Тонка Тодорова Койчева 13 Атанас Динков Ерфандов 14 Христо Светославов Налбантов





ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1 Иван Петков Иванов 2 Янко Григоров Велев 3 Иван Ангелов Николов 4 Недялко Пейчев Недялков 5 Галина Латева Чакърова-Радославова 6 Веселин Петeв Жеков 7 Пенка Димитрова Савова 8 Иван Георгиев Василев 9 Ваня Георгиева Граматикова 10 Николай Русков Русенов 11 Нора Апостолова Карамитрева 12 Добрина Ангелова Иванова 13 Татяна Боянова Ангелова -Ташева 14 Софийка Петрова Маврова 15 Деница Ненкова Петрова 16 Станимир Иванов Бялков 17 Росен Петков Аврамов 18 Катерина Антонова Ванчева 19 Атанас Николаев Атанасов 20 Георги Маринов Маринов 21 Славена Жекова Славилова





ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

1 Димитър Маринов Петков 2 Живко Иванов Дечев 3 Цветка Василева Деведжиева





ПП „НИЕ ИДВАМЕ“

1 Марин Димитров Райчев 2 Валентин Йорданов Маринов 3 Христо Стефанов Ангелов 4 Мирослав Росенов Минев 5 Делчо Жеков Манолов 6 Руси Георгиев Георгиев 7 Мария Пейчева Христова 8 Димитър Ангелов Димитров 9 Димитър Маргаритов Ярмов 10 Борислав Иванов Митрев 11 Горан Янчев Апостолов 12 Красимира Недялкова Колева 13 Нели Костадинова Чакалова 14 Мария Валентинова Хаджидобрева 15 Виктор Иванов Латев 16 Мария Найденова Митева 17 Димо Тодоров Абаджиев 18 Станимира Янкова Янкова 19 Даниела Иванова Иванова 20 Виолета Петрова Колева 21 Иван Димитров Калинов 22 Зоя Методиева Колева 23 Павел Делчев Павлов 24 Теодор Илиев Тенев 25 Евгений Митков Димитров 26 Христо Йорданов Тотев





КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

1 Велина Грозева Недева 2 Тодор Христов Ташев 3 Дарина Стайкова Влайкова 4 Иванка Атанасова Иванова 5 Георги Димов Димов 6 Айджан Фикрет Ферад 7 Красимира Стефанова Георгиева 8 Анастас Борисов Павлов 9 Янко Тодоров Запрянов 10 Михран Задир Карекинян 11 Красимир Василев Христов 12 Веселина Ангелова Божикова 13 Румен Янков Янков 14 Антон Тончев Тончев 15 Лозко Стефанов Лозев 16 Павел Илиев Илиев





ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“