337 кандидати за общински съветници в Хасково за изборите на 23 юни

337 са кандидатите за общински съветници в Хасково за предстоящите избори на 23 юни. Това стана ясно днес, когато изтече срокът за регистрация в Общинската избирателна комисия.
Кандидатите са от 15 политически формации. Те ще се борят за 41 места в местния парламент.
Припомняме, че до новите избори се стигна след решение на съда, който касира вота от 29 октомври 2023 г. заради нарушения при броенето на бюлетините и отчитането на действителните и недействителните гласове.
Списък с кандидатите за общински съветници от политическите формации по реда на регистрацията им в Общинската избирателна комисия в Хасково:
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
|
1
|
Ясен Митков Колев
|
2
|
Красимира Петрова Христова
|
3
|
Атанас Кръстев Кръстев
|
4
|
Георги Христов Щерев
|
5
|
Радка Симеонова Даскалова
|
6
|
Анета Кръстева Кръстева
|
7
|
Пепа Иванова Василева
|
8
|
Йордан Хараланов Данев
|
9
|
Валентин Петров Талев
|
10
|
Цветан Димитров Ангелов
|
11
|
Евдокия Георгиева Щерева
|
12
|
Георги Иванов Терзиев
|
13
|
Бисер Банков Хаджиев
|
14
|
Христо Георгиев Иванов
|
15
|
Маргарита Огнянова Воденичарова
|
16
|
Вълчо Данчев Вълчев
|
17
|
Нели Славчева Иванова
|
18
|
Дияна Йорданова Колева
|
19
|
Илона Ерославова Вълкова
|
20
|
Райна Тенева Кирчева
|
21
|
Тихомир Николаев Зидаров
|
22
|
Десислава Тошкова Гоголова
|
23
|
Адриана Иванова Панайотова
|
24
|
Милан Димитров Добрев
|
25
|
Пенко Костов Костов
|
26
|
Наско Кръстев Джарков
|
27
|
Даниела Николаева Колева
|
28
|
Недялко Димитров Пасев
|
29
|
Валерий Миткович Запрянов
|
30
|
Минчо Славчев Видев
|
31
|
Георги Николаев Георгиев
|
32
|
Росица Янчева Канева
|
33
|
Таня Господинова Атанасова
|
34
|
Димо Костов Радев
|
35
|
Добрил Даниел Славов
|
36
|
Георги Петров Гогов
|
37
|
Юлиян Иванов Атанасов
|
38
|
Иван Митев Иванов
|
39
|
Анна Панайотова Петкова
|
40
|
Алла Борисовна Динева
|
41
|
Владо Петев Петев
МК „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА-БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“
|
1
|
Тодор
|
Димитров
|
Топалов
|
2
|
Пейо
|
Станимиров
|
Бойчинов
|
3
|
Цанко
|
Янакиев
|
Цанков
|
4
|
Таня
|
Владкова
|
Чалъкова
|
5
|
Димитър
|
Тодоров
|
Янев
|
6
|
Антон
|
Александров
|
Попов
|
7
|
Веселина
|
Железанова
|
Узунова
|
8
|
Деян
|
Милчев
|
Милчев
|
9
|
Таня
|
Огнянова
|
Апостолова
|
10
|
Симон
|
Френгюл
|
Зенопян
|
11
|
Петя
|
Атанасова
|
Манева
|
12
|
Дора
|
Тенчева
|
Иванова
|
13
|
Димитър
|
Тенчев
|
Атанасов
|
14
|
Димитър
|
Ангелов
|
Катърджиев
|
15
|
Стоян
|
Андонов
|
Кънчев
|
16
|
Рада
|
Николаева
|
Димитрова
|
17
|
Стамен
|
Георгиев
|
Стамов
|
18
|
Живко
|
Ташев
|
Димитров
|
19
|
Кремена
|
Иванова
|
Атанасова
|
20
|
Апостол
|
Душев
|
Христов
|
21
|
Петър
|
Тодоров
|
Колев
|
22
|
Курти
|
Куртев
|
Данов
|
23
|
Даниела
|
Лачева
|
Драгова
|
24
|
Николай
|
Иванов
|
Колев
ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
|
1
|
Тихомир
|
Недев
|
Георгиев
|
2
|
Димитър
|
Владимиров
|
Асенов
|
3
|
Веселин
|
Веселинов
|
Йосифов
КП „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“
|
1
|
Златко
|
Радинов
|
Марчев
|
2
|
Тодор
|
Савов
|
Савов
|
3
|
Николай
|
Христов
|
Ставрев
|
4
|
Марияна
|
Димитрова
|
Стаматова
|
5
|
Сейхан
|
Садък
|
Мюмюнали
|
6
|
Сребрина
|
Георгиева
|
Георгиева
|
7
|
Николай
|
Христов
|
Петков
|
8
|
Недялко
|
Бойчев
|
Петков
|
9
|
Румен
|
Георгиев
|
Бояджиев
|
10
|
Александър
|
Вичев
|
Каварджиев
|
11
|
Пламен
|
Миленов
|
Петков
|
12
|
Стоян
|
Несторов
|
Ванчев
|
13
|
Ангел
|
Димитров
|
Стоилов
|
14
|
Руси
|
Маринов
|
Ковачев
|
15
|
Петър
|
Димитров
|
Дялков
|
16
|
Марин
|
Антонов
|
Бъчваров
|
17
|
Николай
|
Белев
|
Момчилов
|
18
|
Живко
|
Златев
|
Карабалиев
|
19
|
Митко
|
Стратиев
|
Топчиев
|
20
|
Агоп
|
Артин
|
Калджиян
|
21
|
Ангелина
|
Тодорова
|
Михайлова
|
22
|
Донка
|
Кирева
|
Щерева
|
23
|
Веселин
|
Красимиров
|
Генчев
|
24
|
Емил
|
Иванов
|
Тенев
|
25
|
Силвия
|
Деянова
|
Симеонова
|
26
|
Шенол
|
Исмаил
|
Халил
|
27
|
Златко
|
Младенов
|
Димитров
|
28
|
Славейка
|
Димова
|
Димова
|
29
|
Златко
|
Данев
|
Тодоров
|
30
|
Ивайло
|
Генов
|
Янчев
|
31
|
Радостина
|
Даниелова
|
Георгиева
|
32
|
Антон
|
Емилов
|
Иванов
|
33
|
Янчо
|
Руменов
|
Чолаков
|
34
|
Делчо
|
Стайков
|
Кирчев
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – ДПС
|
1
|
Танер Мюмюн Емин
|
2
|
Гюнай Адем Юсуф
|
3
|
Сание Рамадан Иса
|
4
|
Исмаил Себахтин Исмаил
|
5
|
Йозджан Расим Мехмед
|
6
|
Сениха Ерхан Неждет
|
7
|
Сунай Мустафов Алиев
|
8
|
Пламен Тихомиров Пейков
|
9
|
Гюнер Гюнай Зейнал
|
10
|
Иса Салихов Делиимамов
|
11
|
Шенол Фикрет Вели
|
12
|
Идриз Бейнур Кадир
|
13
|
Ерол Сафет Искендер
|
14
|
Джафер Сами Исмаил
|
15
|
Мюмюн Динчер Али
|
16
|
Сурай Джемайтин Ибрям
|
17
|
Севгюл Рамис Юсеин
|
18
|
Елиф Емилиянова Емилова
|
19
|
Ерджан Нури Раиф
|
20
|
Ахмед Юксел Ахмед
|
21
|
Джейлан Васви Али
|
22
|
Атанас Георгиев Атанасов
|
23
|
Сюлейман Салиев Сюлейманов
|
24
|
Енвер Сунай Нешид
|
25
|
Емил Росенов Ангелов
|
26
|
Мелиса Айхан Симави
|
27
|
Месут Али Мехмед
|
28
|
Братан Юлиев Шекеров
|
29
|
Левент Джемал Хайрула
|
30
|
Метин Кямил Еюб
|
31
|
Али Гюнай Али
|
32
|
Тихомир Станилов Хаджиев
|
33
|
Ясен Георгиев Стайков
|
34
|
Али Сали Али
|
35
|
Рехан Али Алиосман
|
36
|
Фатме Мустафа Смаил
|
37
|
Евелина Асенова Башева
|
38
|
Недялко Колев Колев
|
39
|
Шериф Ариф Шериф
|
40
|
Серкант Сейхан Сейдамед
|
41
|
Сенай Шефкет Юсеин
ПП „ГЕРБ“
|
1
|
Таня Трендафилова Захариева
|
2
|
Румен Людмилов Стоянов
|
3
|
Делян Димчев Делчев
|
4
|
Веселина Тенчева Иванова
|
5
|
Петър Андреев Стоянов
|
6
|
Даниел Руменов Гаргов
|
7
|
Цвети Илиев Лалов
|
8
|
Айхан Иляз Енвер
|
9
|
Евгения Даниелова Ангелова
|
10
|
Здравко Стефанов Узунов
|
11
|
Атанас Емилов Асенов
|
12
|
Тянка Тодева Дякова
|
13
|
Георги Делчев Георгиев
|
14
|
Нина Вълкова Иванова
|
15
|
Мирена Светлинова Чолакова
|
16
|
Живко Иванов Желев
|
17
|
Таня Делчева Живакова
|
18
|
Милена Живкова Трендафилова
|
19
|
Гергана Руменова Бояджиева
|
20
|
Митко Костадинов Полихронов
|
21
|
Янко Йорданов Йорданов
|
22
|
Николай Константинов Любенов
|
23
|
Кина Атанасова Койнарска
|
24
|
Въчка Петкова Иванова
|
25
|
Албен Събков Манджуков
|
26
|
Дарина Маринова Маринова
|
27
|
Мария Росенова Делчева
|
28
|
Златка Михайлова Караджова
|
29
|
Митко Запрянов Митев
|
30
|
Анелия Иванова Тодорова
|
31
|
Таня Тодорова Тодорова
|
32
|
Златко Тенчев Латунов
|
33
|
Божидар Демирев Тенчев
|
34
|
Димитър Лозков Ничев
|
35
|
Петко Атанасов Узунов
|
36
|
Иван Славов Славилов
|
37
|
Иван Атанасов Александров
|
38
|
Димитър Венциславов Димитров
|
39
|
Тихомир Добрев Добрев
|
40
|
Петър Евгениев Николов
|
41
|
Иван Величков Минев
ПП „ВМРО –БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
|
1
|
Ростислава Захариева Жекова
|
2
|
Недялка Тошкова Иванова
|
3
|
Симеон Асенов Ванчев
|
4
|
Марена Веселинова Цикалова
|
5
|
Габриела Милкова Милкова
|
6
|
Надежда Валентинова Зарева-Ванчева
|
7
|
Даниела Маринова Вълчева
|
8
|
Атанас Желязков Атанасов
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
|
1
|
Камен Георгиев Тодоров
|
2
|
Богдан Мирославов Кирилов
|
3
|
Коста Петков Стоев
|
4
|
Божидар Петков Драганов
|
5
|
Иван Димитров Станчев
|
6
|
Димо Костов Стратиев
|
7
|
Соня Петрова Шопова
|
8
|
Ясенка Киркова Симитчиева
|
9
|
Надя Делчева Евтимова
|
10
|
Мария Красимирова Петкова
|
11
|
Иван Петков Педев
|
12
|
Иван Николаев Колев
|
13
|
Павел Петров Павлов
|
14
|
Ивайло Кръстев Кръстев
|
15
|
Диана Танева Русева
|
16
|
Станка Александрова Найденова
|
17
|
Делчо Генков Андреев
|
18
|
Николай Стоянов Шумаров
|
19
|
Руска Иванова Караджова
|
20
|
Красимира Йорданова Колева
|
21
|
Петър Колев Георгиев
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
|
1
|
Деян Янков Янев
|
2
|
Божидар Иванов Колев
|
3
|
Георги Костадинов Пеев
|
4
|
Лидия Бисерова Педалова
|
5
|
Тодор Вълков Тодоров
|
6
|
Георги Петков Ривов
|
7
|
Кирчо Георгиев Крумов
|
8
|
Пламен Радев Цанев
|
9
|
Роза Добрева Козалиева-Делчева
|
10
|
Антон Богомилов Антонов
|
11
|
Красен Петков Ангелов
|
12
|
Силвия Николова Петкова
|
13
|
Георги Христов Христозов
|
14
|
Веселин Дочев Белевски
|
15
|
Даниел Георгиев Георгиев
|
16
|
Желязко Стефанов Димитров
|
17
|
Ваня Атанасова Ангелова
|
18
|
Дамяна Михайлова Янева
коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“
|
1
|
Георги Иванов Иванов
|
2
|
Светослава Николова Стоянова
|
3
|
Тонка Динкова Атанасова
|
4
|
Милена Недкова Налбантова-Божилова
|
5
|
Стефан Делчев Делчев
|
6
|
Евгени Господинов Колев
|
7
|
Гергана Иванова Георгиева
|
8
|
Галя Дончева Милкова
|
9
|
Марта Ангелова Колева
|
10
|
Красимир Михайлов Момчилов
|
11
|
Таня Петрова Сарова
|
12
|
Тонка Тодорова Койчева
|
13
|
Атанас Динков Ерфандов
|
14
|
Христо Светославов Налбантов
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
|
1
|
Иван Петков Иванов
|
2
|
Янко Григоров Велев
|
3
|
Иван Ангелов Николов
|
4
|
Недялко Пейчев Недялков
|
5
|
Галина Латева Чакърова-Радославова
|
6
|
Веселин Петeв Жеков
|
7
|
Пенка Димитрова Савова
|
8
|
Иван Георгиев Василев
|
9
|
Ваня Георгиева Граматикова
|
10
|
Николай Русков Русенов
|
11
|
Нора Апостолова Карамитрева
|
12
|
Добрина Ангелова Иванова
|
13
|
Татяна Боянова Ангелова -Ташева
|
14
|
Софийка Петрова Маврова
|
15
|
Деница Ненкова Петрова
|
16
|
Станимир Иванов Бялков
|
17
|
Росен Петков Аврамов
|
18
|
Катерина Антонова Ванчева
|
19
|
Атанас Николаев Атанасов
|
20
|
Георги Маринов Маринов
|
21
|
Славена Жекова Славилова
ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“
|
1
|
Димитър Маринов Петков
|
2
|
Живко Иванов Дечев
|
3
|
Цветка Василева Деведжиева
ПП „НИЕ ИДВАМЕ“
|
1
|
Марин Димитров Райчев
|
2
|
Валентин Йорданов Маринов
|
3
|
Христо Стефанов Ангелов
|
4
|
Мирослав Росенов Минев
|
5
|
Делчо Жеков Манолов
|
6
|
Руси Георгиев Георгиев
|
7
|
Мария Пейчева Христова
|
8
|
Димитър Ангелов Димитров
|
9
|
Димитър Маргаритов Ярмов
|
10
|
Борислав Иванов Митрев
|
11
|
Горан Янчев Апостолов
|
12
|
Красимира Недялкова Колева
|
13
|
Нели Костадинова Чакалова
|
14
|
Мария Валентинова Хаджидобрева
|
15
|
Виктор Иванов Латев
|
16
|
Мария Найденова Митева
|
17
|
Димо Тодоров Абаджиев
|
18
|
Станимира Янкова Янкова
|
19
|
Даниела Иванова Иванова
|
20
|
Виолета Петрова Колева
|
21
|
Иван Димитров Калинов
|
22
|
Зоя Методиева Колева
|
23
|
Павел Делчев Павлов
|
24
|
Теодор Илиев Тенев
|
25
|
Евгений Митков Димитров
|
26
|
Христо Йорданов Тотев
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
|
1
|
Велина Грозева Недева
|
2
|
Тодор Христов Ташев
|
3
|
Дарина Стайкова Влайкова
|
4
|
Иванка Атанасова Иванова
|
5
|
Георги Димов Димов
|
6
|
Айджан Фикрет Ферад
|
7
|
Красимира Стефанова Георгиева
|
8
|
Анастас Борисов Павлов
|
9
|
Янко Тодоров Запрянов
|
10
|
Михран Задир Карекинян
|
11
|
Красимир Василев Христов
|
12
|
Веселина Ангелова Божикова
|
13
|
Румен Янков Янков
|
14
|
Антон Тончев Тончев
|
15
|
Лозко Стефанов Лозев
|
16
|
Павел Илиев Илиев
ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“
|
1
|
Райно Димов Стоянов
|
2
|
Димитър Валентинов Димитров
|
3
|
Здравко Валентинов Запрянов
|
4
|
Диана Михайлова Андонова
|
5
|
Костадин Ангелов Костадинов
|
6
|
Петя Иванова Костова
|
7
|
Динко Добрев Господинов
|
8
|
Никола Димов Стоянов
|
9
|
Георги Митков Иробалиев
|
10
|
Таня Наскова Марашева
|
11
|
Тодор Стефанов Касабов
|
12
|
Станислав Йорданов Тодоров
|
13
|
Михаил Георгиев Делигеоргиев
|
14
|
Снежана Станчева Йорданова
|
15
|
Янко Панайотов Панайотов
|
16
|
Преслав Ивайлов Пенков
|
17
|
Ахмед Юзджан Ахмед
|
18
|
Нелина Ангелова Алексова
|
19
|
Наско Маринов Мартинов
|
20
|
Иван Николаев Ангелов
|
21
|
Ивайло Иванов Николов
|
22
|
Атанас Димитров Атанасов
|
23
|
Бюлент Юриев Кекьов
|
24
|
Сабин Ангелов Миленов
|
25
|
Ибрям Али Хасан
|
26
|
Георги Митков Ангелов
Кауня
Бай Уй