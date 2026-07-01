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Нови директори в две държавни институции в Хасково, отнови ги обявиха на партийна страница във ФБ

Смени в ръководството на две държавни институции са извършени в Хасково, съобщиха новите управляващи от „Прогресивна България“ на своята страница във „Фейсбук“. 

„От днес, 1 юли,  Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково е с нов директор. Поста поема д-р Георги Атанасов, който е назначен със заповед. Той заменя досегашния директор д-р Христо Тодоров, който ръководеше дирекцията от месец март.

Промяна има и в ръководството на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) – Хасково. От миналата седмица новият директор е Николета Колева. Тя поема поста от Сийка Гелева, която досега оглавяваше дирекцията“, се казва в съобщенито.

Утвърждава се тенденцията назначенията на ръководители на областно ниво да се съобщават на страницата на „Прогресивна България - Хасково“, а не чрез официлните държавни институции, каквито са министерствата или Областната администрация. Вероятно за да няма съмнения кой стои зад кадровите промени.

Припомняме, че такова явно срастване на държавна и партийна власт не е имало от 1990 година, когато на власт все още беше Българската комунистеческа партия (БКП).

 
Източник: Haskovo.NET

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