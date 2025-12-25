Възстановка на обичая Коледуване в село Узунджово

Млади коледари навестиха хасковското село Узунджово тази сутрин. Облечените в народни носии деца и младежи бяха от двете местни читалища – НЧ „Цвят-1898“ с председател Милена Митева и секретар Ваня Ангелова, и НЧ „Пенко Пенков-2013“ с председател Кръстю Кръстев и секретар Светлана Янева. Те направиха възстановка на традиционния български обичай, който се изпълнява на днешния голям християнски празник Рождество Христово, наричан още Коледа.

Коледарите на читалище „Цвят“ се събраха в ритуалната зала на Узунджово, като по-късно с коледарски песни стигнаха до църквата „Св. Богородица“, където се срещнаха с коледарите на другото читалище „Пенко Пенков“ и се поздравиха взаимно. В храма всички запалиха свещи за здраве и благополучие.

След обединението, двете групи заедно поеха към къщи в селото, където нариха стопаните за здраве и берекет. От своя страна, домакините дариха гостите с орехи, плодове, лакомства и парички.