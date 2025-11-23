От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Бойните "Комбат Спорт" трети в турнир по кикбокс

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Трето място в отборното класиране завоюва спортен клуб по бойни изкуства Комбат Спорт на националния турнир по Санда Кикбокс.

    Турнирът бе организиран от "Българска федерация по кунг фу и санда".

    Димитровградският клуб участва със шестима състезатели. Даниел Момчилов взе второ място и сребърен медал при 18- годишните. За съжаление, контузия му попрече да завърши финалната среща и да грабне златото. Той завоюва и бронз в отворената категория.

    Димитър Стоименов се класира на трето място в категорията 17 години години до 70 кг. Тихомир Тенев спечели второ място до 70 кг.

    Ивайло Стоименов се класира на второ място и заслужи среброто при 14-годишните. Павел Хритов се прибра с трето място и бронз при 14-годишните. И при най-малките - Константин Младенов се взе трето място и завоюва бронз при 11-годишните.

    Тихомор Тенев също взе на трето място и по правилата на Кикбокс Тотал Контакт. Даниел Момчилов грабна купата и за най-техничен състезател на състезанието. За най- малкия Константин Младенов това беше и дебют по този плавилник, дебютираха и  Димитър Стоименов и Тихомир Тенев при 17-годишните. 

    Санда Кикбокс е пълноконтактен правилник на Кикбокс, където освен удари с ръце и крака са позволени и хвърляния на противника. В правилника на Кикбокс Тотал Конткат пък са разрешени и удари с колена, което го прави много тежък за игра.

      За спортен клуб по бойни изкуства Комбат Спортредстоят състезания по правилата на граплинга и Бразилското Джу Джицу.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
    Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
    WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
    WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
    Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
    Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
    Създаването на Димитровград
    Създаването на Димитровград
    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    75 години Димитровград
    75 години Димитровград
    Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
    Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
    "Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
    "Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
    Кметът Иво Димов: На есен започва реалното изпълнение на проекта "Интелигентна медицина"
    Кметът Иво Димов: На есен започва реалното изпълнение на проекта "Интелигентна медицина"

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хасковските баскетболисти спечелиха срещу „Арда”
    Хасковските баскетболисти спечелиха срещу „Арда”
    преди 1 час
    Хандбалистките на Хасково загубиха от Панагюрище
    Хандбалистките на Хасково загубиха от Панагюрище
    преди 3 часа
    Балет "Рона" с "Трето око" - танц отвъд видимото
    Балет "Рона" с "Трето око" - танц отвъд видимото
    преди 4 часа
    Търсят за работа 14 висшисти и 57 със средно образование
    Търсят за работа 14 висшисти и 57 със средно образование
    преди 6 часа
    Облачно и до 20 градуса в Хасково в неделя
    Облачно и до 20 градуса в Хасково в неделя
    преди 8 часа
    Баскетболният „Хасково Б” разби Делфин Бургас
    Баскетболният „Хасково Б” разби Делфин Бургас
    преди 20 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 40 FINGERS - Nothing Else Matters

    Случаен виц

    Хасковските баскетболисти спечелиха срещу „Арда”

    Чест, закон и око не търпят шеги. - Словенскa пословица

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Коктейл Бейлис
    Коктейл Бейлис

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини