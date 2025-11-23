Бойните "Комбат Спорт" трети в турнир по кикбокс

Трето място в отборното класиране завоюва спортен клуб по бойни изкуства Комбат Спорт на националния турнир по Санда Кикбокс.

Турнирът бе организиран от "Българска федерация по кунг фу и санда".

Димитровградският клуб участва със шестима състезатели. Даниел Момчилов взе второ място и сребърен медал при 18- годишните. За съжаление, контузия му попрече да завърши финалната среща и да грабне златото. Той завоюва и бронз в отворената категория.

Димитър Стоименов се класира на трето място в категорията 17 години години до 70 кг. Тихомир Тенев спечели второ място до 70 кг.

Ивайло Стоименов се класира на второ място и заслужи среброто при 14-годишните. Павел Хритов се прибра с трето място и бронз при 14-годишните. И при най-малките - Константин Младенов се взе трето място и завоюва бронз при 11-годишните.

Тихомор Тенев също взе на трето място и по правилата на Кикбокс Тотал Контакт. Даниел Момчилов грабна купата и за най-техничен състезател на състезанието. За най- малкия Константин Младенов това беше и дебют по този плавилник, дебютираха и Димитър Стоименов и Тихомир Тенев при 17-годишните.

Санда Кикбокс е пълноконтактен правилник на Кикбокс, където освен удари с ръце и крака са позволени и хвърляния на противника. В правилника на Кикбокс Тотал Конткат пък са разрешени и удари с колена, което го прави много тежък за игра.

За спортен клуб по бойни изкуства Комбат Спортредстоят състезания по правилата на граплинга и Бразилското Джу Джицу.