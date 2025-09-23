4 банди на сцената в петото издание на „Кошера рок стейдж“

Петото издание на „Кошера рок стейдж“ (Koshera rock stage) обещава силен заряд, разнообразна програма и сцена, отворена за новите гласове в българската музика, информираха от Община Хасково.

Ето и бандите тази година:

– Adrenaline Overload

– Noise

– Required*

– Candy Ivory King

Организатор е Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“, чиято цел е чрез фестивала да се подкрепя създаването на нова авторска музика и да се даде видимост на групи от региона и страната.

Домакин на събитието и тази година е „Atrox MC Haskovo Clubhouse“.

Традиционната конкурсна част ще отличи с гласовете на публиката и организаторите една от групите с професионален аудио-визуален клип. Това е практическа подкрепа, която дава на бандите реален шанс да развият своята кариера.

Фестивалът се реализира с подкрепата на програма „Културни инициативи“ на Община Хасково и е част от септемврийската празничната програма на Хасково.

27 септември 2025 година

Източна промишлена зона, бул. „Съединение“ 66, Хасково

Вход свободен! (Free admission)

Началото е тази събота в 19:00 часа