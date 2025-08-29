От х:

Ремонтират параклиса в двора на хасковската болница

    Ремонтираха параклиса „Свети Пантелеймон“, който се намира в двора на МБАЛ – Хасково.

    Идеята за обновяването била на монах от Бачковския манастир. Предложението му било параклисът да придобие по-ортодоксален вид.

    Спомоществователи са фотографът Жоро Колев и Тодор Овчаров.

    „Стремим се към благородно дело, с което да дадем надежда на всички хора в болницата“, заяви Овчаров, който преди е правил кръстове и ги е дарявал на православни храмове.

    Сега той поставя златиста титанова ламарина върху куполообразните части от двата края на параклиса.

    Въпреки ремонтните дейности, храмът е отворен.

    Източник: Haskovo.NET

