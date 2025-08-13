От х:

Календар

Хасковлии се преклониха пред иконата „Златната ябълка“ в навечерието на Успение Богородично

    Хасковлии се преклониха пред чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка. Светинята бе донесена в областния град от белоградчишкия епископ Поликарп – първи викарий на Негово Високопреосвещенство пловдивския митрополит Николай.

    Реликвата бе внесена в църквата „Успение Богородично“. Епископ Поликарп отслужи празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица, след което благослови дошлите на службата миряни, които се докоснаха до чудотворната икона на Пресветата майка в навечерието на един от най-големите християнски празници – Успение Богородично. Службата започна с молитвата „Отче наш“.

    Сред присъстващите в църквата бяха заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и заместникът ѝ Богдан Кирилов, председателят на Общинския съвет Таня Захариева. Гражданинът Митко Ламбов дари икона на хасковския храм. 

    Посещението в Хасково е част вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост, които отслужват висшите духовници на България.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасковски квартали ще са без вода в четвъртък заради ремонт
    преди 2 часа
    Започна изграждането на хеликоптерна площадка край АГО-Хасково
    преди 5 часа
    Възстановяването на езерото в парк „Кенана“ върви с пълна сила
    преди 7 часа
    Деца научиха историята на семейство бухали сред приказната природа на парк „Кенана“
    преди 8 часа
    Новият апарат за лъчетерапия в Хасково влиза в употреба на 20-ти август
    преди 10 часа
    Четирима са задържани за шофиране в нетрезво състояние в Хасково и Димитровград
    преди 11 часа

    Възстановяването на езерото в парк „Кенана“ върви с пълна сила
