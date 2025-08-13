Хасковлии се преклониха пред иконата „Златната ябълка“ в навечерието на Успение Богородично

Хасковлии се преклониха пред чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка. Светинята бе донесена в областния град от белоградчишкия епископ Поликарп – първи викарий на Негово Високопреосвещенство пловдивския митрополит Николай.

Реликвата бе внесена в църквата „Успение Богородично“. Епископ Поликарп отслужи празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица, след което благослови дошлите на службата миряни, които се докоснаха до чудотворната икона на Пресветата майка в навечерието на един от най-големите християнски празници – Успение Богородично. Службата започна с молитвата „Отче наш“.

Сред присъстващите в църквата бяха заместник-кметът на община Хасково Динко Тенев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и заместникът ѝ Богдан Кирилов, председателят на Общинския съвет Таня Захариева. Гражданинът Митко Ламбов дари икона на хасковския храм.

Посещението в Хасково е част вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост, които отслужват висшите духовници на България.