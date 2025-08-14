ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
ПОКАНА
УС на ЗКПУ „Единство“ град Хасково свиква Общо събрание на 30 август 2025 г. от 09:00 часа в управлението на кооперацията в град Хасково, ул. Одрин 3 при следния дневен ред
При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и място, независимо от броя на присъстващите.
Управителният съвет кани всички членове на кооперацията да вземат участие в общото събрание.
Управителен съвет на ЗКПУ "Единство"