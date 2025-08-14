От х:

УС на ЗКПУ „Единство“ град Хасково свиква Общо събрание

ПОКАНА

УС на ЗКПУ „Единство“ град Хасково свиква Общо събрание на 30 август 2025 г. от 09:00 часа в управлението на кооперацията в град Хасково, ул. Одрин 3 при следния дневен ред

  1. Предложение на УС за вземане на решение за закупуване на земеделска земя.
  2. Предложение на УС за продажба на дълготрайни материални активи.

При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и място, независимо от броя на присъстващите.

Управителният съвет кани всички членове на кооперацията да вземат участие в общото събрание.

Управителен съвет на ЗКПУ "Единство"

 

 

