Избраха Делян Делчев и Йозджан Мехмед за зам.-председатели на Общински съвет – Хасково

Делян Делчев от ГЕРБ и Йозджан Мехмед от ДПС бяха избрани за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково. Това стана на второто извънредно заседание на местния парламенти.

Докладна записката беше внесена от председателя на Общински съвет – Хасково Таня Захариева. Двете кандидатури бяха гласувани поотделно по предложение на общинския съветник Деян Янев. Делян Делчев беше избран с 32 гласа „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“. Йозджан Мехмед беше избран с 28 гласа „за“, 2 „против“ и 8 „въздържали се“.

В началото на днешното заседание Таня Захариева разясни правилата за гласуване на местните парламентаристи от мандат 2024 – 2027 г.

Втора точка от дневния ред беше изборът на членове, председател и секретар на 10-те Постоянни комисии при Общински съвет – Хасково. Ето поименните състави:

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

Членове: Йозджан Расим Мехмед

Камен Георгиев Тодоров

Шенол Фикрет Вели

Петър Андреев Стоянов

Стефан Делчев Делчев

Велина Грозева Недева

Тянка Тодева Дякова

2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател: Румен Людмилов Стоянов

Секретар: Сание Рамадан Иса

Членове: Нина Вълкова Иванова

Красен Петков Ангелов

Сенай Шефкет Юсеин

Златко Радинов Марчев

Делян Димчев Делчев

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател: Евгения Даниелова Ангелова

Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

Членове: Цвети Илиев Лалов

Тодор Савов Савов

Ясен Митков Колев

Даниел Руменов Гаргов

Йозджан Расим Мехмед

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател: Петър Евгениев Николов

Секретар: Сенай Шефкет Юсеин

Членове: Иван Петков Иванов

Шенол Фикрет Вели

Георги Иванов Иванов

Мирена Светлинова Чолакова

Даниел Руменов Гаргов

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател: Сание Рамадан Иса

Секретар: Румен Людмилов Стоянов

Членове: Пламен Тихомиров Пейков

Живко Иванов Желев

Здравко Стефанов Узунов

Тянка Тодева Дякова

Сениха Ерхан Неждет

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател: Айхан Иляз Енвер

Секретар: Лидия Бисерова Педалова

Членове: Сениха Ерхан Неждет

Делян Димчев Делчев

Идриз Бейнур Кадир

Румен Людмилов Стоянов

Велина Грозева Недева

7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове

Председател: Деян Янков Янев

Секретар: Мирена Светлинова Чолакова

Членове: Идриз Бейнур Кадир

Иса Салихов Делиимамов

Лидия Бисерова Педалова

Сунай Мустафов Алиев

Милена Недкова Налбантова - Божилова

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател: Георги Делчев Георгиев

Секретар: Гюнер Гюнай Зейнал

Членове: Тодор Савов Савов

Здравко Стефанов Узунов

Живко Иванов Желев

Красимира Петрова Христова

Атанас Емилов Асенов

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател: Нина Вълкова Иванова

Секретар: Иса Салихов Делиимамов

Членове: Гюнер Гюнай Зейнал

Веселина Тенчева Иванова

Сунай Мустафов Алиев

Атанас Емилов Асенов

Камен Георгиев Тодоров

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Сениха Ерхан Неждет

Членове: Иван Петков Иванов

Пламен Тихомиров Пейков

Гюнер Гюнай Зейнал

Евгения Даниелова Ангелова

Златко Радинов Марчев