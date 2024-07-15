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Избраха Делян Делчев и Йозджан Мехмед за зам.-председатели на Общински съвет – Хасково

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    Делян Делчев от ГЕРБ и Йозджан Мехмед от ДПС бяха избрани за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково. Това стана на второто извънредно заседание на местния парламенти.

    Докладна записката беше внесена от председателя на Общински съвет – Хасково Таня Захариева. Двете кандидатури бяха гласувани поотделно по предложение на общинския съветник Деян Янев. Делян Делчев беше избран с 32 гласа „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“. Йозджан Мехмед беше избран с 28 гласа „за“, 2 „против“ и 8 „въздържали се“.

    В началото на днешното заседание Таня Захариева разясни правилата за гласуване на местните парламентаристи от мандат 2024 – 2027 г.

    Втора точка от дневния ред беше изборът на членове, председател и секретар на 10-те Постоянни комисии при Общински съвет – Хасково. Ето поименните състави:

    1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

    Председател: Веселина Тенчева Иванова

    Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

    Членове: Йозджан Расим Мехмед

                    Камен Георгиев Тодоров

                    Шенол Фикрет Вели

                    Петър Андреев Стоянов

                    Стефан Делчев Делчев

                    Велина Грозева Недева

                    Тянка Тодева Дякова

               

    2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

    Председател: Румен Людмилов Стоянов

    Секретар: Сание Рамадан Иса

    Членове: Нина Вълкова Иванова

                     Красен Петков Ангелов

                     Сенай Шефкет Юсеин

                     Златко Радинов Марчев

                     Делян Димчев Делчев

                                      

    3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

    Председател: Евгения Даниелова Ангелова

    Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

    Членове: Цвети Илиев Лалов

                     Тодор Савов Савов

                     Ясен Митков Колев

                      Даниел Руменов Гаргов

                      Йозджан Расим Мехмед

                                      

    4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

    Председател: Петър Евгениев Николов

    Секретар: Сенай Шефкет Юсеин

    Членове: Иван Петков Иванов

                     Шенол Фикрет Вели

                     Георги Иванов Иванов

                     Мирена Светлинова Чолакова

                     Даниел Руменов Гаргов

    5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

    Председател: Сание Рамадан Иса

    Секретар: Румен Людмилов Стоянов

    Членове: Пламен Тихомиров Пейков

                    Живко Иванов Желев

                    Здравко Стефанов Узунов

                    Тянка Тодева Дякова

                    Сениха Ерхан Неждет

    6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

    Председател: Айхан Иляз Енвер

    Секретар: Лидия Бисерова Педалова

    Членове: Сениха Ерхан Неждет

                     Делян Димчев Делчев

                     Идриз Бейнур Кадир

                    Румен Людмилов Стоянов

                    Велина Грозева Недева

    7.Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове

    Председател: Деян Янков Янев

    Секретар: Мирена Светлинова Чолакова

    Членове: Идриз Бейнур Кадир

                     Иса Салихов Делиимамов

                     Лидия Бисерова Педалова

                     Сунай Мустафов Алиев

                     Милена Недкова Налбантова - Божилова

    8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

    Председател: Георги Делчев Георгиев

    Секретар: Гюнер Гюнай Зейнал

    Членове: Тодор Савов Савов

                     Здравко Стефанов Узунов

                     Живко Иванов Желев

                     Красимира Петрова Христова

                      Атанас Емилов Асенов

    9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

    Председател: Нина Вълкова Иванова

    Секретар: Иса Салихов Делиимамов

    Членове: Гюнер Гюнай Зейнал

                     Веселина Тенчева Иванова

                     Сунай Мустафов Алиев

                     Атанас Емилов Асенов

                     Камен Георгиев Тодоров

    10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

    Председател: Веселина Тенчева Иванова

    Секретар: Сениха Ерхан Неждет

    Членове: Иван Петков Иванов

                    Пламен Тихомиров Пейков

                    Гюнер Гюнай Зейнал

                    Евгения Даниелова Ангелова

                    Златко Радинов Марчев

    Източник: Haskovo.NET

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