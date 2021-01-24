Полиция, КОРЗ и ВиК в “Република” заради незаконен водопровод и канализация

Незаконно строителство е констатирано на улица ”Ятак” в хасковския квартал “Република”. За случая е бил подаден сигнал на спешния телефон 112. Били са изпратени служители на общинската служба КОРЗ, ВиК и полицаи.

Дошлите на място днес екипи установили, че без разрешително е бил прокопан канал с дължина около 120 метра, по който са положени тръби за питейна вода и за отпадни води. Прокарани са и 10 незаконни връзки към близките къщи. Предполага се, че става дума за подготовка за кражба на вода. Очевидно строителството е било възложено от живеещите наоколо. На място се бяха насъбрали около десетина души, които твърдяха, че няма нищо нередно и си плащали всичко.

За случая е изготвен констативен протокол, обясни главният инженер във ВиК-Хасково инж. Лозко Лозев, който беше на място тази вечер. Той поясни, че цялата процедура за незаконното строителство трябва да се поеме от отдел “Незаконно строителство” към община Хасково.

Анета Кутелова