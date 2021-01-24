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Полиция, КОРЗ и ВиК в “Република” заради незаконен водопровод и канализация

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    Незаконно строителство е констатирано на улица ”Ятак” в хасковския квартал “Република”. За случая е бил подаден сигнал на спешния телефон 112. Били са изпратени служители на общинската служба КОРЗ, ВиК и полицаи.

    Дошлите на място днес екипи установили, че без разрешително е бил прокопан канал с дължина около 120 метра, по който са положени тръби за питейна вода и за отпадни води. Прокарани са и 10 незаконни връзки към близките къщи. Предполага се, че става дума за подготовка за кражба на вода. Очевидно строителството е било възложено от живеещите наоколо. На място се бяха насъбрали около десетина души, които твърдяха, че няма нищо нередно и си плащали всичко.

    За случая е изготвен констативен протокол, обясни главният инженер във ВиК-Хасково инж. Лозко Лозев, който беше на място тази вечер. Той поясни, че цялата процедура за незаконното строителство трябва да се поеме от отдел “Незаконно строителство” към община Хасково.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (7)

    • 1
      Ан
      Ани Стоянова а.к.а Лени Смол
      2 -6
      19:35, 24 яну 2021
      Здравейте, успешни, талантливи и реализирани хора!... Виж коментара
      Отговор
    • 2
      Г-
      Г-н Михайлов
      8 -3
      20:15, 24 яну 2021
      Не е направено без знанието на управата в Община Хасково.Елементарно Уотсън- просто някой,някъде не си е платил и сега Лозко,Тъпото,ДуПиСе, ГрОб и ред полицейски и общински мишоци се правят на "дръж ми шапката"!
      Отговор
      • За
        За
        4 -1
        20:19, 24 яну 2021
        Избирателите на Кабака и Сокола- всичко е позволено.
    • 3
      По
      Порчо
      2 0
      20:41, 24 яну 2021
      Започва
      Отговор
    • 4
      По
      Порчо
      4 0
      20:46, 24 яну 2021
      Наближават избори. Политиката на тоягата и моркова. Сега завъртяха тоягата. Да не си помислят въобще, че няма да гласуват за бащицата. А преди самите избори има морков. Не знам каква е мизата тази година, но няма да е под 80 лефа за глас!
      Отговор
    • 5
      Ре
      републиканец от кв. +Релублика"
      0 0
      20:46, 24 яну 2021
      Квартала ни никога не спи! Никога не лъжат и крадат ! А това са само тренировки за пандиза. И след време ще се копае подобен тунел под затвора и няма да е за вода, а за преминаване и освобождаване на пандизчии.
      Отговор
    • 6
      Ре
      Републиканец за България
      1 0
      20:49, 24 яну 2021
      Що така бе кмете? Нали всички гласувахме за теб?
      Отговор

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