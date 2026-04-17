Хасково отново става литературна столица на България с 52-рото издание на „Южна пролет“

От 22 до 24 април Хасково ще се превърне в център на българското слово, посрещайки утвърдени творци и талантливи дебютанти за традиционните Литературни дни „Южна пролет“. Официалното начало на празниците ще бъде дадено със запалването на символичния огън от Георги Гаврилов, носител на престижната награда „Пегас“ през 2016 г. В тазгодишния Национален конкурс за дебютна литература ще премерят сили 25 автори, чиито първи книги са разпределени в няколко основни жанра. Най-многобройна е конкуренцията в категория „Поезия“ със 17 заглавия, следвана от четири книги в „Проза“, две в „Детска литература“ и по една в категориите „Филмов сценарий“ и „Литературна критика и литературна история“.

Заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева съобщи, че най-младите участници в конкурса са едва на 15 години – поетесите Петя Александрова от София и Таня Байрактарска от Благоевград. Авторитетното жури, което ще оценява творбите, се оглавява от международно признатата поетеса и преводач Аксиния Михайлова, носител на Европейската награда за поезия за 2025 г. В състава на комисията влизат още изтъкнатите специалисти Людмила Балабанова, Антон Баев, Красимир Димовски и Недялко Бакалов, които ще имат тежката задача да определят новите лауреати сред младото поколение литератори.

„Южна пролет“ е конкурс с над половинвековна история, чието начало е поставено през 1974 година. До този момент общо 160 автори са получили званието „лауреат“, оставяйки трайна следа в съвременната ни култура. По традиция Община Хасково ще отличи победителите в различните жанрове с бронзова статуетка „Пегас“, парични премии и престижното признание, което превръща хасковския фестивал в най-важния трамплин за младите таланти на България.

ПРОГРАМА

54-и ЛИТЕРАТУРНИ ДНИ „ЮЖНА ПРОЛЕТ”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕБЮТНА ЛИТЕРАТУРА

ХАСКОВО 2026

22 април

10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

Радостина Николова представя книгата си „Пазителите на Фенера: Оскар“

14:30 ч. пред РБ „Хр. Смирненски“

Туристическа обиколка на гр. Хасково за участниците в Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“

16:00 ч. Фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ - Хасково

„Първият полет на Пегас“ – представяне на поезия на ученици от училищата в гр. Хасково

17:00 ч. пл. „Свобода“, фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ - Хасково

Концерт на Акустично джаз трио, солист Мария Арнаудова

18:00 ч. пл. „Свобода“, пред Паметника на Незнайния воин

Тържествено откриване на 54-и Литературни дни „Южна пролет“ 2026

18:30 ч. Зала „Хасково“

Лауреатска вечер на Георги Гаврилов, носител на „Пегас“ за 2016 г., представя поетът Валентин Дишев

19:30 ч. Кино „Парадизо“

Прожекция на филма „Акостирали илюзии“ по книгата „Приют за ангели и птици“ на Митко Ламбов

23 април

10:00 ч. парк „Кенана“

Засаждане на дърво на алея „Южна пролет“

11:00 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“

Среща-разговор на дебютантите с журито на Националния конкурс „Южна пролет” 2026

13:00 ч. Зала „Хасково“

Иван Кръстник представя третата си книга от поредицата „Приключенията на Сърцатко”

14:30 ч. пред РБ „Хр. Смирненски“

Туристическа обиколка на Хасково за участниците в Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“

17:00 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Читалня №2, ет. 3

Васил Попов представя новата си книга „Аждер“ – продължение на „Мамник“ и „Лехуса“

18:00 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“

Михаил Вешим представя книгата си „Мистер Сенко. Един живот на фокус”

24 април

10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

Магда Борисова представя книгата си „Принцеса Магда и магията на приятелството”

14:00 ч. Къща музей „Кирково училище“

Литературна занаятчийница на тема „Литературно ревю – Хасково и Света“

18:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Церемония по връчване на наградите „Южна пролет” 2026 г.

19:00 ч. ОП „Младежки център” – Хасково

Музикална вечер с Хасан и Ибрахим Игнатови – концерт на едни от най-ярките млади пианисти на България с международно признание