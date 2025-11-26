От х:

Календар

Служители на „Инспекцията по труда“ в Хасково на протест за по-високи заплати и допълнителни средства

    Служители на хасковската дирекция „Инспекция по труда“ излязоха на символичен протест с искане за поне 20% увеличени на заплатите и допълнителни средства. Недоволството бе в обедната почивка.

    В местната контролна институция работят 9 инспектори и юрисконсулт. Има и две деловодителки, назначени по програма, но те не са държавни служители, каза директорът на "Инспекция по труда" - Хасково инж. Кирчо Кирев. Той поясни, че служителите отговарят за цялата област, включително понякога биват командировани в други региона за извършване на контрол.

    Служителите настояват не само за по-високи възнаграждения, но и за повече средства за технически ремонти, офис техника, консумативи, командировъчни разходи, по-високи трудовите възнаграждения.

    Инж. Кирев поясни, че в контролната институция в Хасково стартовата щатна брутна заплата за новопостъпил инспектор е 1650 лева, а чистата сума след удръжките е още по-малка. "Това са пари, с които за продължително време трудно би бил задържан на работа един специалист с инженерно образование", коментира той.

    Поясни, че на тримесечие получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, но те не са задължителни и регулярни, а се дават по преценка. „На тези пари не може да се разчита винаги – на всяко тримесечие“, категоричен е инж. Кирев.

    Той допълни, че служителите в инспекцията са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, тъй като се налага да реагират по всяко време на денонощието на сигнали от спешния телефон 112 за станали трудови злополуки. "Екип от инспектори трябва да отреагира, в която и да е част от област Хасково. Не е за подценяване и агресията, която се проявява към инспекторите – понякога е вербална, но понякога се стига до физическа саморазправа", каза инж. Кирев.

    Той и колегите се надяват исканията им да бъдат удовлетворени.

    Подобни мирни протести имаше в цялата страна.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

      Ах, нагласени калинки!
      След преглед на снимките - с парите, които получават и според тях са им малко , завидно успяват да си закупят яке, очила и колан на световноизвестни марки, които ние простолюдието без партийна принадлежност само гледаме на картинка/ реклама, или пък вървят извън границите на закона и стимулират търговията на едни продукти, които май са забранени ...
      Ча
      Частен Бизнес
      На който не му харесва да напусне.
      Трябва да има намаление на заплатите им не увеличение.
