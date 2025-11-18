Гражданка с благодарствено писмо към хасковски полицай за разкрита измама

В благодарствено писмо до министъра на вътрешните работи и ръководството на ОДМВР Хасково софиянката Димана Дойчинова изказва признателността си към отлично свършената работа на инспектор Милко Ганев от сектор „Криминална полиция“ при РУ Хасково, съобщиха от полицията.

През 2022 г. собственик на фирма получил капаро от майката на Дойчинова, за да свърши определена строителна дейност, която така ѝ не се състояла. След сигнал, инспектор Ганев поел случая и в крайна сметка извършителят на измамата започнал да връща парите на жената.

„Дълбоко уважавам работата на служителите на реда, а хора като инспектор Ганев ми връщат вярата, че в системата на МВР работят много качествени, подготвени, достойни и почтени хора. Защото не може да говорим само за лошото, трябва да признаем и доброто, а то съществува. И в МВР също го има в изобилие!”, завършва писмото си госпожа Дойчинова.



Благодарствено писмо

Настоящето благодарствено писмо е във връзка с отлично свършената работа на инспектор Милко Ганев от сектор „Криминална Полиция“ при РУ-Хасково.

Уважаеми служители на МВР, уважаеми г-н министър Митов, уважаеми началници на ОДМВР-Хасково и РУ-Хасково, уважаеми ръководители в ГДНП, искам да изкажа своята безкрайна благодарност към инспектор Милко Ганев от сектор „Криминална Полиция“ при РУ-Хасково.

Това е човек, който аз никога не съм виждала на живо в живота си и не познавам лично (защото живея в гр. София), но благодарение на неговата перфектно свършена работа, едно извършено престъпление и образувано по него досъдебно производство, в крайна сметка влезе в съда (Районен съд – Мездра).

Делото тръгна преди броени дни, а виновникът, който измами майка ми с определена парична сума, вече започна да ѝ ги връща, за да постигне споразумение и за да не бъде ефективно осъден.

През 2022 г. мъж на име Кирил, собственик на фирма „К*****М“ ЕООД със седалище село Клокотница, област Хасково, получи немалка сума под формата на капаро, за да извърши определени строителни услуги, които обаче така и никога не се състояха. Лично аз подадох сигнал към РУ-Хасково и с мен по телефона се свърза инспектор Ганев, който пое случая. Въпросното лице беше издирено, но не съм наясно с формалностите и последвалите процесуални действия, разпити и т.н.

В крайна сметка извършителят на измамата започна да връща парите на майка ми, които са изкарани с честен труд и пот на челото.

Дълбоко уважавам работата на служителите на реда, а хора като инспектор Ганев ми връщат вярата, че в системата на МВР работят много качествени, подготвени, достойни и почтени хора.

Министрите се сменят, главните секретари, шефовете на областните дирекции също, но служителите остават на терен и те имат огромната отговорност всеки ден да излизат навън и да работят всеки според съвестта си. Да водят битки вместо нас и да ни пазят от всяка несправедливост, която дебне от всеки ъгъл.

На лекари, учители и полицаи колкото и да се индексират заплатите – все ще е малко. Защото обществото не може без тях, без ВАС.

Бих искала тези думи да достигнат до министър Митов, до шефовете на РУ и ОД-МВР – Хасково, както и до Главна дирекция „Национална полиция“.

Защото не може да говорим само за лошото, трябва да признаем и доброто, а то съществува. И в МВР също го има в изобилие!

С уважение и безкрайна благодарност:

Димана Дойчинова