Фенове на „Мерцедес" в надпревара купи в Хасково

    Две отличия присъжда „Мерцедес“ Фен Клуб – България в Хасково тази неделя. Организаторите и спонсорът ще изберат най-атрактивния автомобил, както и най-впечатляващото ретро возило.

    Във вота ще участват и всички присъстващи, които ще отбележат своя фаворит в специален формуляр. Ще бъдат присъдени и медали.

    На срещата откликнаха притежателите и почитателите на немската марка от  Хасково, Кърджали, Пловдив и София.

    Каузата на учредения през пролетта клуб е социална – да осигури подкрепа на членовете му и да помага в благотворителни кампании.

    Мястото на атрактивното изложение е на паркинга край язовир „Сивата вода“.

    Източник: Haskovo.NET

    Ученици създадоха уникална онлайн платформа "Купи и дари"

    Легендата Стойчо Младенов на футболен рожден ден в Хасково
    преди 40 минути
    Организираха семеен доброволчески уикенд край „Студен кладенец”
    преди 56 минути
    Хасковски рокери в шествие за загиналите мотористи
    преди 2 часа
    Димитровградчани ще споделят емоции от финала на Световното първенство по волейбол
    преди 3 часа
    Задържаха 307 старинни монети, скрити под касетка със зеленчуци
    преди 4 часа
    Гимназистите с по-голям шанс за работа от висшистите
    преди 6 часа

