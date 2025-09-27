Павлина и Николай от „Гранд” в клип на Невена Цонева

Павлина Вълчева и Николай Манолов, талантливите ръководители на танцова школа „Гранд”, са главните герои във видеото към новата песен на Невена Цонева и Баш бенд. Клипът към „Едно”Обичам те!” се завъртя в мрежата преди дни.

Ето какво сподели бившата певицата на Ку-ку бенд във Фейсбук: „Още от създаването на песента “Едно обичам те” знаех, че видео клипът към нея ще се случи с хора, които истински се обичат. Хора, които изживяват любовта си всеки Божи ден така сякаш току - що е пламнала. От самото начало виждах това да бъдат Павлина и Николай - мои приятели, които обичам заради човещината им, заради големите им сърца, заради великият им професионализъм като танцьори на световно ниво. Една двойка, която благодарение на своята любов и безотказна вяра стигнаха до световни призове, медали, телевизионни формати, успешни ученици и техни последователи. Ники и Павлина, благодаря ви от сърце за предоставения личен архив, който даде истинско вдъхновение и живот на видеото.”

Не пропускайте всеки ден да казвате едно "Обичам те!", призова в публикацията си певицата Невена Цонева.