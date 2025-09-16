Деветокласник стреля с пистолет през прозореца на хасковско училище

Деветокласник стреля през прозореца на Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково, потвърдиха за Haskovo.net от училището. Случката се е разиграла около 10 часа днес. На междучасието след третия час ученикът извадил газов пистолет и стрелял през прозореца на класната стая.

При стрелбата няма пострадали хора, не са нанесени и материални щети по и в училището.

Според запознати, деветокласникът Альоша Яворов тренира футбол. Той е от многодетно семейство. По думите на педагози, той не е от най-кротките възпитаници.

Директорът на училището Силвия Тенчева разбрала за случая от съученичка на Альоша, която ѝ докладвала, че той има пистолет. Тенчева хванала ученика за ръка и го завела при охранителя, който го обискирал и прибрал оръжието. Тенчева подала сигнал на спешния телефон 112, след което на място пристигнали полицаи, които съставили протокол за случая и прибрали пистолета. По-късно униформените са посетили дома на деветокласника, за да го разпитат. Директорката обаче не знаеше дали действително е имало стрелба или момчето само се е похвалило с пистолета.

„Най-вероятно ученикът ще бъде преместен в друго училище“, каза Силвия Тенчева.

От полицията потвърдиха за случая. Оттам коментираха, че е задържан непълнолетният ученик, който е произвел изстрел във въздуха през прозореца на училището. Сигнал за случилото се е подаден към тел. 112 в ранния следобед. Пистолетът е иззет. Извършват се действия по разследването под надзора на Районна прокуратура – Хасково.