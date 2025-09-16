От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Деветокласник стреля с пистолет през прозореца на хасковско училище

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Деветокласник стреля през прозореца на Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково, потвърдиха за Haskovo.net от училището. Случката се е разиграла около 10 часа днес. На междучасието след третия час ученикът извадил газов пистолет и стрелял през прозореца на класната стая.

    При стрелбата няма пострадали хора, не са нанесени и материални щети по и в училището.

    Според запознати, деветокласникът Альоша Яворов тренира футбол. Той е от многодетно семейство. По думите на педагози, той не е от най-кротките възпитаници.

    Директорът на училището Силвия Тенчева разбрала за случая от съученичка на Альоша, която ѝ докладвала, че той има пистолет. Тенчева хванала ученика за ръка и го завела при охранителя, който го обискирал и прибрал оръжието. Тенчева подала сигнал на спешния телефон 112, след което на място пристигнали полицаи, които съставили протокол за случая и прибрали пистолета. По-късно униформените са посетили дома на деветокласника, за да го разпитат. Директорката обаче не знаеше дали действително е имало стрелба или момчето само се е похвалило с пистолета. 

    „Най-вероятно ученикът ще бъде преместен в друго училище“, каза Силвия Тенчева. 

    От полицията потвърдиха за случая. Оттам коментираха, че е задържан непълнолетният ученик, който е произвел изстрел във въздуха през прозореца на училището. Сигнал за случилото се е подаден към тел. 112 в ранния следобед. Пистолетът е иззет. Извършват се действия по разследването под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Мб
      Мба
      13 0
      17:15, 16 сеп 2025
      Само джагали останаха в това спортно
      Отговор
    • 2
      Мб
      Мбъъ
      10 -1
      17:31, 16 сеп 2025
      Смятай още учебната година не е започнала а почти в началото е за спортното училище 15 дни. Защо не пишете имената на този каубой? РУО мерки, какви?
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Горящ тир затвори стария път между Хасково и Кърджали, край село Мост
    Горящ тир затвори стария път между Хасково и Кърджали, край село Мост
    преди 17 минути
    „Българин“ на Ивайло Балабанов – връх в „Мистериите на Хухла“
    „Българин“ на Ивайло Балабанов – връх в „Мистериите на Хухла“
    преди 1 час
    ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование
    ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование
    преди 3 часа
    С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България
    С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България
    преди 4 часа
    Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
    Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
    преди 7 часа
    Водач и пътник са в болница след катастрофа между камион и кола
    Водач и пътник са в болница след катастрофа между камион и кола
    преди 7 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

    Случаен виц

    ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование
    „Българин“ на Ивайло Балабанов – връх в „Мистериите на Хухла“

    Бедните хора имат големи телевизори, богатите - големи библиотеки! - Джим Рон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Патешка супа
    Патешка супа

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини