Представят университетската програма „Живописна България“ в с. Хухла

Единадесет университета ще представят научната си програма „Живописна България. Български литературни маршрути“ в ивайловградското село Хухла. Това ще стане на традиционния културен фестивал „Мистериитe на Хухла – 2025“ на 21 септември, съобщи за БТА водещият на фестивала Катя Стайкова.

На форума лично ще участват българисти от университети в Анкара, Варшава и Пловдив. В академичната програма участват още млади изследователи от висши училища в Атина, Венеция, Виена, Любляна, Санкт Петербург, София, Страсбург и Хайделберг. Ръководители на работни групи са утвърдени български и чужди учени. Сред участниците от чужбина има още студенти от български произход, деца на емигранти, студенти по българистика, които все още не са били нито веднъж в България, както и докторанти, чиято научна проблематика изисква периодично пребиваване в нашата страна.

Международната академична програма се провежда под егидата на вицепрезидента Илияна Йотова, а основни организатори са Министерството на образованието и науката и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

От наша гледна точка най-забележителната особеност на това селце, сякаш забравено и от царя, и от Бога, е, че в него са родени трима значими представители на съвременната българска литература - поетите Петър Василев и Ивайло Балабанов и белетристът Иван Бунков, пише литературният историк, изследовател на турско-българските културни и литературни отношения и преводач проф. д-р Хюсеин Мевсим.

Проектът включва широк диапазон от теми – български литературни сюжети и тяхната проекция в литературата на други европейски страни, пътеписи от България, съвременни поети, различни фолклорни мотиви и други. Академичната програма създава литературен атлас и виртуална карта на България с разработени маршрути, свързани с различни аспекти от културата ни, допълни Стайкова. 

Източник: БТА

