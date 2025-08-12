50 000 гаранция за Николай Перчемлиев и 40 000 лв. за Христо Мотов заради цигарената фабрика край Момково

Двама от обвиняемите за нелегалната фабрика за цигари край свиленградското село Момково остават на свобода. Свиленградчанинът Николай Перчемлиев ще трябва да внесе парична гаранция от 50 000 лева, вместо 8000 лева, която първоначално бе определена от Районния съд в Свиленград. Пловдивчанинът Христо Мотов ще трябва да внесе гаранция от 40 000 лева, като отпада досегашната му мярка „домашен арест, също наложена от Районен съд – Свиленград на 4 август.

Новото съдебно определение бе постановено днес от тричленен съдебен състав с председател Стратимир Димитров.

Припомняме, че Николай Перчемлиев бе обявен за общодържавно издирване. Стана ясно обаче, че при разкриване на нелегалната фабрика, той е бил в Гърция. Не каза кога точно е заминал, защото не си спомня. Прибрал се в България на 21 юли, за да съдейства на разследването, но постъпил в болница в Хасково, а на следващия ден получил призовка и се явил в ГДБОП на 28 юли. Пред репортери той заяви, че не се е укривал от разследващите органи. Имал редица заболявания – диабет, полиневропатия, псориазис, като бил освидетелстван с решение на ТЕЛК. Коментира, че той е изградил помещението в подземието на кравефермата с мандра, но за торохранилище и заяви, че не го ползвал. Отказа да съобщи дали помещението е било продадено или отдадено под наем и на кого. Не знаел, че в него е изградена фабрика, в която бяха открити над 100 млн. цигари за 30 млн. лв.

Адвокат Тома Найденов поиска клиентът му да бъде освободен срещу подписка, а прокурорът по делото Атанас Палхутев настоя за „домашен арест“.

Именно Николай Перчемлиев и баща му Димитър са собственици на кравефермата, в която отглеждали 360 крави. Първоначално за случая с цигарената фабрика бяха арестувани таткото и снаха му Росица, която е съпруга на Николай. Те бяха освободени срещу парични гаранции от по 6000 лева.

Оказа се, че срещу Христо Мотов също е повдигнато обвинение за държане на акцизни стоки. Неговият адвокат Георги Кутрянски от Пловдив заяви, че няма доказателства, че клиентът му е съпричастен към повдигнатото му обвинение. Мотов само превозвал филтри от фирма в Пловдив до друга фирма в село Караджово. Юристът поиска по-лека мярка за клиента си – „подписка“ или „парична гаранция“, а държавният обвинител настоя за „задържане под стража“.

В крайна сметката и двамата ще трябва да платят гаранции в пари. Средствата трябва да бъдат преведени в 15-дневен срок. Решението на хасковския съд е окончателно.

Анета Кутелова