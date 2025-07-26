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Червен код за опасни жеги в област Хасково в събота

Код червено за опасно горещо време е обявен за 5 общини в област Хасково, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи общините Свиленград, Харманли, Тополовград, Любимец и Симеоновград. За други 6 общини кодът е оранжев, измежду тях е и областният център - Хасково.

В региона горещата вълна продължава вече повече от 5 дни. Тази сутрин синоптиците отчитат минимални температури между 30 и 31 градуса. В хода на деня градусите ще се повишават и ще достигнат опасните стойности около 40-41 градуса. Вятърът ще бъде от слаб до умерен с посока от юг-югоизток.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

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