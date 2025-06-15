ОФК „Хасково“ с пето ново попълнение

Трансфер по оста ФК „Хасково“ - ОФК „Хасково“. 17-годишният Берк Мустафа премина в третодивизионния тим, след като за последно игра в отбора от областната група, загубил преди дни баража с „Раковски“.

Новината потвърдиха за Haskovo.net от клубното ръководство на ОФК „Хасково“.

Тийнейджърът играе като полузащитник. Той е петото ново попълнение в тима на Живко Желев. Преди него бяха привлечени други четирима хасковлии - Юлий Шекеров, Ахмед Рамадан, Георги Милев и Антон Желязков. На практика от Обединения футболен клуб вече се подсилиха на всеки пост. Предстои привличането на още играчи, коментираха още от ръководството.