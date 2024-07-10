Назначиха двама нови съдии в Хасково

Двама нови съдии встъпиха днес в длъжност в Районния съд в Хасково, съобщиха от Темида. Това са Минчо Калоянов Димитров и Стелла Светозарова Моллова-Хранов. Това стана на проведено общо събрание пред временния председател на Окръжния съд в Хасково Миглена Тянкова, председателя на Райония съд в Хасково Пламен Георгиев и много съдии и служители.

Двамата положиха клетва и подписаха клетвен лист.

Съдия Стелла Моллова-Хранов е на 28 години от град Велико Търново. Завършила е висшето си образование със специалност „Право“ в юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. От 04.01.2021 г. до настоящия момент е заемала длъжността „съдебен помощник“ в Апелативния съд в София.

Съдия Минчо Димитров е на 31 години от град Велико Търново. Завършил е висшето си образование със специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 01.04.2022 г. до настоящия момент е заемал длъжността „съдебен помощник“ в Районен съд – Пловдив.

Двамата получиха много поздравления и пожелания за успешно професионално развитие.