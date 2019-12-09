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Четирима в ареста след мелето пред хасковски бар

Четирима души са задържани в Районното управление в Хасково след сбиването пред местен бар, намиращ се в комплекс "21 век" край булевард "Освобождение".

До 24 часа в ареста са били младежи на 22 г., 18 г., 24 г. и 30-годишен. Сигнал за инцидента е подаден на 8 декември, в 5:10 часа, че младежите са се сбили пред хасковска дискотека. Пострадал в побоя е 26-годишен хасковлия, който е прегледан в местната болница. Лекарите са установили, че е със счупена кост на лява раменна ключица, а друго момче – с травми по лицето. Двамата са прегледани и освободени за домашно лечение, а останалите участници в боя са били откарани в Районното управление. При работата с тях станало известно, че конфликтът стартирал след обидни реплики при изпито голямо количество алкохол в заведението.

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда.

Haskovo.net

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