Димитровград и Хасково отново са изправени пред ситуация, в която човешката солидарност може да спаси живот.

Георги Тилев Костадинов се намира в тежко състояние в интензивното отделение на МБАЛ Хасково и спешно се нуждае от 6 банки кръв още днес – 18 март 2026 г.

Кръвта трябва да бъде дарена в кръводарителския център към МБАЛ Хасково.

Случаят трогва още повече, защото Георги Костадинов е баща на доброволка от доброволчески отряд – човек, който сам е помагал на обществото, а днес има нужда от неговата помощ.

Кръвната група няма значение

Дарението се прави на името на Георги Тилев Костадинов в кръводарителския център към МБАЛ Хасково за интензивното отделение на МБАЛ Хасково

Необходимите количества трябва да се осигурят в рамките на днешния ден

Контакт за връзка с близките:

0878 214 660 – Станислава Николова

Призоваваме всички, които имат възможност, да се отзоват и да дарят кръв още днес.