Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация

РЗОК – Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация. Това съобщи пред eTV директорът на Районната здравноосигурителна каса Ирина Колева. От структурата извършват обстойни проверки. Случаите са в повече от половината лечебни заведения в областта.

Акцията на РЗОК е първата по рода си. Тя стартира след като масив от данни на НАП посочи, че пациенти са посещавали игрални зали и казина по време на болничния си престой. Става въпрос за 50 души, които са извършили 207 посещения в казина и игрални зали.

„При входа в обектите те следва да бъдат регистрирани чрез личната си карта. В същото време, в моментите, в които се регистрират за посещение в обекта, ние имаме данни, че те са лежащо болни“, каза Ирина Колева.

Проверката тече в 8 от общо 12-те лечебни заведения в област Хасково. Инспекторите извършват пълно разследване за всеки случай поотделно.

„Ще бъдат издирени всички лица и ще бъдат поканени за анкети. Ще търсим съдействие от тях за изясняване на истината. Също така контролните органи на касата ще изискват цялата относима медицинска документация за хоспитализацията, ще я анализират и се надяваме да стигнем до истината“, допълни Колева.

Предварителният анализ за първото полугодие на миналата година от данните за цялата страна показва над 22 000 регистрирани посещения в игрални зали, извършени от близо 4000 души, които по същото време са били в болница. Изплатената сума от Здравната каса за тези хоспитализации надхвърля 7 млн. лв. На този етап НЗОК не прави изводи за вина, измами или организирани схеми. Очаква се резултатите от проверките в Хасковска област да станат ясни до края на месеца.

Междувременно зачестяват сигналите от граждани, които виждат от приложението „еЗдраве“, че са лежали в болница, без това да е така. В тази връзка от РЗОК-Хасково извършват проверки, включително и по други сигнали.