Задържаха младежи за кражба на белгийска овчерка

Двама са задържани за кражба на куче в Симеоновград, съобщиха от полицията. Вчера 60-годишна собственичка на куче от порода „Белгийска овчарка“ е подала сигнал в участъка за липсата му. Тя посочила, че от къщата й на улица „Раковски“ след издърпване и сваляне на оградата е отмъкнато кучето, което било в клетка.

В хода на работата полицаите са установили, че извършителите на деянието са две момчета на 21г. и 18г., които върнали овчарката с протокол.

В Хасково също е заловен непълнолетен извършител на кражба. Момче на 13 години, откраднало пиратки и сладости за 150 лева, които незаплатило на касата на хипермаркета в града. Момчето е заловено и признало действията си. В управлението в областния град са доведени и две сестри на 15 и 13 години, укрили в чантите си дрехи от магазин, намиращ се на булевард „Раковски“ в Хасково.

Инкриминираните дрехи, на които сестрите свалили етикетите са върнати с протокол.