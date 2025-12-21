От х:

Психолог: Цената на подаръка все по-често се приема за мерило на любов

    С наближаването на Коледа и Нова година тече и трескавото пазаруване и покупката на подаръци. Витрините на магазините в големите търговски центрове все още примамват клиентите с оферти и промоции. Повечето хора се опитват да удоволетворят всички желания, като преоритет са децата. Според психолога д-р Красимира Богданова все по-честo не само най-малките, но и възрастните, гледат на цената на подаръка като на мерило за любов.

    „Ние даваме, ние купуваме с идеята да не му липсва нито едно нещо, което примерно всички останали имат, ама не е необходимо, защото така го научаваме да иска все повече и повече, и да се сравнява с другия все повече и повече“, обяснява специалистът.

    Според психолога в последните години децата заменят традиционните пожелания за здраве и късмет с наричания за много пари.

    „Общо взето сме изключително консуматорско общество, не само ние, а в целия свят така се научихме за удобство. Първоначално започнахме с нещата, които са необходими, но после пък разбрахме, че тези необходими неща, могат да бъдат и удобни, и удобните неща взеха връх. Сега сме научени да ни е удобно, лесно, комфортно, а дали ще ни трябва точно това, изобщо няма значение“, посочва още Богданова.

    Очакванията са тази година българите да отделят между 200 и 225 лева за коледни подаръци. В сумата са включени петима или шестима членове на най-близкия семеен кръг. Това сочи проучване на платформа за сравнение на цени и продукти в интернет. Повечето потребители предпочитат да закупят изненади за близки и роднини онлайн.

    По време на Коледа и Нова година разходите на българските домакинства рязко се увеличават. Подаръци, празнична украса и вечери, пътувания и други събития значително натоварват бюджета. Ето защо много домакинства реално влизат в следващата година с дългове. Анализи на банки показват, че именно януари е месецът, в който най-много българи търсят варианти да спасят семейния бюджет.

