Полицаи спряха хасковлийка да преведе 500 евро на мним капитан на кораб след романтична кореспонденция

Измама за 5000 евро е предотвратена в Димитровград, съобщиха от полицията.

Икономическите полицаи от Областната дирекция на МВР-Хасково придобили информация, че 69-годишна хасковлийка ще преведе валутата на непознат мъж, с когото от месеци водила романтична кореспонденция в различни мобилни приложения. Представящият се за капитан на кораб мъж въвел жената в заблуждение, че се нуждае от лечение.

В хода на работата се изяснило, че това е втората сума, която жената щяла му изпрати чрез внасяне в „Bitcoin ATM“ устройство. Точно пред устройството на булевард „Раковски“, хасковлийката е намерена и спряна от полицейските служители минути преди превода.

Първата изпратена сума била през месец април, за която е бил подаден сигнал от дъщеря ѝ. Тогава в РУ Хасково е образувано досъдебно производство. Към него ще бъдат приобщени и установените от вчера действия по разследването. Въпреки всичко жената не е подала жалба. Служителите опитали да ѝ изяснят схемата на измамните действия, но тя отказвала да повярва, че е въведена в заблуждение. Работата по случая продължава.