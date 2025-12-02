От х:

Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха с мотори в Харманли

    Коледният дух вече е в Харманли. Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха снощи в града по най-неочаквания начин – на мотори, информираха от Община Харманли. Шумът на двигателите и празничното настроение изпълниха площад „Възраждане“, а усмивките на децата озариха вечерта.

    Малчуганите от НЧ „Дружба – 1870“ се впуснаха в истинска коледна суматоха – с песни, танци и много настроение забавляваха всички присъстващи и разпространяваха духа на празника. Сред тях бе и Мария Киркова – кмет на община Харманли.  

    Кулминацията настъпи, когато всички заедно отброиха от 10 до 1, и в този миг елхата грейна в сияйни светлини. Пъстра заря озари небето в празничната нощ.

    „Коледната магия в Харманли официално започна! Пожелаваме ви вълшебен и светъл декември!“, казаха от Община Харманли.

    Източник: Haskovo.NET

