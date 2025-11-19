От х:

Календар

Дрогиран водач с крадена кола е задържан при полицейска гонка

Водач не спрял на стоп-палка и употребил дрога е заловен в Димитровград.

Вчера по обяд на улица „Хасковска“ полицаи са подали сигнал за проверка на лек автомобил „Алфа Ромео“ със старозагорска регистрация. Шофьорът рязко подал газ и е продължил движението си. Последван е от служебен автомобил и на метри е спрян. След спирането, трима мъже са напуснали колата и се разбягали в различни посоки.

След кратко преследване са задържани. Заловени са водачът на автомобила – 22-годишен от Стара Загора и двама негови съграждани на 24 г. и 25 г., всички познайници на полицията. Тест с техническо средство показало употреба на амфетамин и метамфетамин от страна на шофьора. Той е отказал кръвна проба за изследване и е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

В хода на работата е установено, че колата представлява обект на кражба и е обявена за издирване от управлението в Чирпан. Работата по разследването продължава.

При друг случай 45-годишен е заловен с дрога в Меричлери. Вчера в 10:40 часа полицаи са извършили проверка на мъжа от новозагорското село Събрано. При обиск в него е открита сгъвка с бяло кристално вещество с тегло 2 грама. Той споделил, че вида на дрогата е метамфетамин. Задържан е до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Спряха нерегламентиран внос на пилешко месо, овча лой, яйца и млечни продукти
преди 41 минути
Челен удар изпрати двама в болница, водач блъсна пешеходка в Хасково
преди 1 час
Облачно през целия ден
преди 2 часа
Кой ще победи: „Хасково“ или „Хасково“? Това е въпросът!
преди 15 часа
1827 лева е средната брутна месечна заплата в региона в края на септември 2025 г
преди 16 часа
Театър „Дани и Деси“ представя кукли и сценография в изложба за 30-годишнината си
преди 17 часа

Последни новини