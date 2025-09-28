Стотици викаха за България на площада в Димитровград

От х:

    Стотици жители на Димитровград изгледаха на живо финалът на Световното първенство по волейбол за мъже. Заедно с тях на централния площад имаше и много хасковлии. Всички те подкрепяха българския национален отбор, който се бори за титлата срещу Италия. 

    Сред присъстващите бяха кметът на Димитровград Иво Димов, секретарят на общината Венета Колева и общински съветници. 

    Мачът за титлата бе предаван на живо на голям екран на сцената на площада. Излъчването стана с помощта на общината, на Escom и фирмата, осигурила екрана.

    Преди двубоя от община Димитровград раздаваха на феновете български знамена. Запалянковците бяха много емоционални, викаха и подскачаха на всяка точка на родните национали. 

    И все пак опитът си каза думата. Световният шампион Италия спечели и този финал. Двубоят завърши при резултат 3:1 гейма (25:21, 25:17, 17:25, 10:25) 

    Въпреки загубата България може да се гордее с тези момчета. Най-младият отбор на световното във Филипините спечели сребърните медали. Успех, който България не бе постигала от 1970 година. Бъдещето е пред тези момчета, остава да им пожелаем да са здрави и да имат много бъдещи успехи, които да обединяват нацията. 

    Източник: Haskovo.NET

