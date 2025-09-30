Хората да бъдат внимателни за фалшиви банкноти, призоваха на дискусията за еврото

Хората да бъдат изключително внимателни и веднага да сигнализират органите на реда при най-малките съмнения за фалшиви банкноти евро, призоваха на информационната среща за приемането на еврото в Областната управа в Хасково. „Единството е сила!" е мотото на дискусиите, които се провеждат в почти всички български градове.

„Въвеждането на еврото само по себе си не е инфлационен фактор, а фактор за стабилност и сигурност. България вече покачи с една степен рейтинга си при приемането на еврото тази година и може да се очаква повишение с още една степен малко преди или веднага след 1 януари 2026“, каза зам.-министърът на финансите Дончо Барбалов. Той подчерта, че еврото не е краткосрочна мярка и истинските ползи за България ще се усетят в обозримо бъдеще.

Георги Чанев от БНБ изтъкна, че има достатъчно банкноти в евро за България и призова хората да бъдат внимателни при съмнения за фалшиви банкноти.

Домакин и модератор на форума в препълнената зала „Марица“ беше областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

Както вече писахме, тази вечер от 21:00 часа на пл. „Свобода“ се очаква зрелищно светлинно шоу с участието на 100 дрона, което също е част от информационната кампания за въвеждането на единната европейска валута.

