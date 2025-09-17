От х:

Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково

    Още един е задържан за стрелбата в Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково. Това е мъж на 41 години, за когото има данни, че е продал газовия пистолет на непълнолетния ученик от 9а клас, който вчера също беше арестуван след случката.

    Оръжието е било собственост на 57-годишния баща на втория задържан, който го е продал на ученика. Таткото законно е притежавал пистолета, но той не знаел, че липсва от дома му, съобщи директорът на ОД на МВР – Хасково старши комисар Мирослав Христов.

    Предстои да се изяснят мотивите за придобиване на пистолета, с който деветокласникът е стрелял на голямото междучасие вчера от прозореца на класната стая на училището, когато вътре имало негови съученици, но никой не е пострадал, каза наблюдаващият прокурор Зорница Проданова.

    По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство, каза районният прокурор на Хасково Румен Сираков. Предстои от прокуратурата днес да повдигнат обвинение на ученика, трениращ футбол.

    Директорът на Спортното училище Силвия Тенчева заяви, че пропускателният режим в сградата ще бъде затегнат, като се обмисля закупуване на металдетектор, който да се използва при влизането на учениците. Ще бъде определено наказание за провинилия се ученик.

