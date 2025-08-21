Въздушни линейки ще кацат след 2 месеца в Хасково

До два месеца в Хасково ще има изградено болнично вертолетно летище. Това съобщи изпълнителният директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково д-р Георги Гелов пред БТА.

Хеликоптерната площадка ще е на площ от 900 квадратни метра. Предвижда се за захождане на вертолет Leonardo A109S Trekker с дължина 12,96 м, височина: 3,60 м, ротор с диаметър 10,83 м и с максимално тегло 3,1 тона.

МБАЛ - Хасково е сред 20-те държавни лечебни заведения, за които бяха одобрени разходи за изграждане на летищни площадки, отпуснати от Министерството на здравеопазването. Финансирането за проекта е в размер на близо 352 000 лв с ДДС.

Площадка е на терен, който е подбран като най-подходящ заради близостта си до двата корпуса на болницата. Мястото е открито и е подходящо за захождане на вертолетите, каза д-р Гелов.

Вертолетно летище се изгражда непосредствено до корпуса на най-голямото болнично заведение в област Хасково, в който се намират акушеро-гинекологичното отделение, неонатологията, отделението по трансфузионна хематология и неврологичното отделение, и в голяма близост до първия корпус на медицинското заведение, където се помещават ръководството и администрацията на клиниката, отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, както и спешното.

В момента на терен е тежка техника на изпълнителя на строителните дейности, спечелил търга - местната фирма „ВиК бунар“, която извършва трамбоване на терена. Започва и трасиране на пътната връзка на летищната площадка с улицата и двата корпуса на МБАЛ- Хасково, в която принципал е държавата и акционери са всички общини от областта.

Преди седмица министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов откри вертолетно летище в Кърджали. Площадката е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“.