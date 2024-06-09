Над 11% е избирателната активност в Хасковско, спряха 3 машини

11,13 е избирателната активност за народни представители в Хасковска област към 11 часа днес. Във вота са гласували 25 187 души от общо 226 327 избиратели.

11,66% е избирателната активност за евродепутати в Хасковска област. Своя глас са упражнили 23 761 души от региона от имащите право на глас 203 784.

Продължава проблемът с машините в региона. В осем секции устройствата са показали технически дефекти. В три секции в областния град вече са преминали на гласуване само с хартиена бюлетина.



ОБЛАСТ ХАСКОВО БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 9 юни 2024 г. Област Хасково Брой избиратели Брой гласували избиратели към 11.00 ч. избир. активност % Димитровград 45891 3752 8,18 Ивайловград 6076 791 13,02 Любимец 7689 1519 19,76 Маджарово 3049 502 16,46 Минерални бани 6709 1085 16,17 Свиленград 18476 3039 16,45 Симеоновград 6696 1053 15,73 Стамболово 12998 1738 13,37 Тополовград 8261 1047 12,67 Харманли 20949 1923 9,18 Хасково 89533 8738 9,76 ОБЩО: 226327 25187 11,13





