От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Над 11% е избирателната активност в Хасковско, спряха 3 машини

11,13 е избирателната активност за народни представители в Хасковска област към 11 часа днес. Във вота са гласували 25 187 души от общо 226 327 избиратели.

11,66% е избирателната активност за евродепутати в Хасковска област. Своя глас са упражнили 23 761 души от региона от имащите право на глас 203 784.

Продължава проблемът с машините в региона. В осем секции устройствата са показали технически дефекти. В три секции в областния град вече са преминали на гласуване само с хартиена бюлетина.
 

ОБЛАСТ ХАСКОВО

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 9 юни 2024 г.

Област Хасково

Брой избиратели

Брой гласували избиратели

към 11.00 ч.

избир. активност %

Димитровград

45891

3752

8,18

Ивайловград

6076

791

13,02

Любимец

7689

1519

19,76

Маджарово

3049

502

16,46

Минерални бани

6709

1085

16,17

Свиленград

18476

3039

16,45

Симеоновград

6696

1053

15,73

Стамболово

12998

1738

13,37

Тополовград

8261

1047

12,67

Харманли

20949

1923

9,18

Хасково

89533

8738

9,76

ОБЩО:

226327

25187

11,13



 

ОБЛАСТ ХАСКОВО

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ на 9 юни 2024 г.

Област Хасково

Брой избиратели

Брой гласували избиратели

към 11.00 ч.

избир. активност %

Димитровград

44746

3551

7,94

Ивайловград

5030

765

15,21

Любимец

7617

1494

19,61

Маджарово

1957

467

23,86

Минерални бани

5719

1053

18,41

Свиленград

18129

2882

15,90

Симеоновград

6629

996

15,02

Стамболово

6655

1436

21,58

Тополовград

8159

986

12,08

Харманли

19601

1830

9,34

Хасково

79542

8301

10,44

ОБЩО:

203784

23761

11,66
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Станислав Дечев: Гласувах за сигурна Европа и за стабилно правителство в България, което да подпомага общините
Станислав Дечев: Гласувах за сигурна Европа и за стабилно правителство в България, което да подпомага общините
преди 1 час
Георги Георгиев: Гласувах за това България да има по-добро бъдеще!
Георги Георгиев: Гласувах за това България да има по-добро бъдеще!
преди 1 час
ДВГ „Щастливци“ с награда за авторска песен в конкурса „С песните на Ари“ в Хасково
ДВГ „Щастливци“ с награда за авторска песен в конкурса „С песните на Ари“ в Хасково
преди 2 часа
Конфискуваха 1538 стоки менте и перилни препарати от автобус и кола
Конфискуваха 1538 стоки менте и перилни препарати от автобус и кола
преди 2 часа
Хасковлийка е задържана за телефонна измама за 20 000 лева в Дмитровград
Хасковлийка е задържана за телефонна измама за 20 000 лева в Дмитровград
преди 2 часа
Задържаха жена с дрога в „Република“ и мъж с хероин
Задържаха жена с дрога в „Република“ и мъж с хероин
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – УСТАТА - Jackpot-a или БОТЕВ

Случаен виц

Станислав Дечев: Гласувах за сигурна Европа и за стабилно правителство в България, което да подпомага общините

Хора, обединявайте се! Вижте: нулата е нищо, но две нули вече значат нещо. - Станислав Йежи Лец

Последни обяви

Случайна рецепта

Макарони с шунка
Макарони с шунка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини