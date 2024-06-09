Над 11% е избирателната активност в Хасковско, спряха 3 машини

11,13 е избирателната активност за народни представители в Хасковска област към 11 часа днес. Във вота са гласували 25 187 души от общо 226 327 избиратели.
11,66% е избирателната активност за евродепутати в Хасковска област. Своя глас са упражнили 23 761 души от региона от имащите право на глас 203 784.
Продължава проблемът с машините в региона. В осем секции устройствата са показали технически дефекти. В три секции в областния град вече са преминали на гласуване само с хартиена бюлетина.
|
ОБЛАСТ ХАСКОВО
|
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 9 юни 2024 г.
|
Област Хасково
|
Брой избиратели
|
Брой гласували избиратели
|
към 11.00 ч.
|
избир. активност %
|
Димитровград
|
45891
|
3752
|
8,18
|
Ивайловград
|
6076
|
791
|
13,02
|
Любимец
|
7689
|
1519
|
19,76
|
Маджарово
|
3049
|
502
|
16,46
|
Минерални бани
|
6709
|
1085
|
16,17
|
Свиленград
|
18476
|
3039
|
16,45
|
Симеоновград
|
6696
|
1053
|
15,73
|
Стамболово
|
12998
|
1738
|
13,37
|
Тополовград
|
8261
|
1047
|
12,67
|
Харманли
|
20949
|
1923
|
9,18
|
Хасково
|
89533
|
8738
|
9,76
|
ОБЩО:
|
226327
|
25187
|
11,13
|
ОБЛАСТ ХАСКОВО
|
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ на 9 юни 2024 г.
|
Област Хасково
|
Брой избиратели
|
Брой гласували избиратели
|
към 11.00 ч.
|
избир. активност %
|
Димитровград
|
44746
|
3551
|
7,94
|
Ивайловград
|
5030
|
765
|
15,21
|
Любимец
|
7617
|
1494
|
19,61
|
Маджарово
|
1957
|
467
|
23,86
|
Минерални бани
|
5719
|
1053
|
18,41
|
Свиленград
|
18129
|
2882
|
15,90
|
Симеоновград
|
6629
|
996
|
15,02
|
Стамболово
|
6655
|
1436
|
21,58
|
Тополовград
|
8159
|
986
|
12,08
|
Харманли
|
19601
|
1830
|
9,34
|
Хасково
|
79542
|
8301
|
10,44
|
ОБЩО:
|
203784
|
23761
|
11,66