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Младите надежди на ФК “Хасково” с четвърто място на турнир в Приморско

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    През изминалата седмица отборът на ФК „Хасково“ набор 2015 г. с треньор Иван Христов взе участие в един от най-престижните турнири - Детски футболен турнир „Приморско лято“. 

    Срещите се изиграха на стадион ММЦ Приморско.

     В турнира освен ФК “Хасково” участваха отборите на ФК „Левски“ София, ФК Академия „V&R”, ФК „ДИТ“ София, ФК „Локомотив“ Дряново, ФК „Берое“ Стара Загора, ФК „Кюстендил“, ФК „Ботев“ Пловдив. 

    Турнирът се проведе във формат всеки-срещу всеки, като отборите изиграха по 7 мача.

    ФК "Хасково" се представи достойно. Тимът постигна 4 победи и 3 загуби и си извоюва  медалите за 4-то място. Отборът получи и възпоменателен плакет, а индивидуална награда за най-полезен играч беше присъдена на Виктор Кирков.

    Резултати от срещите:

    ФК "Хасково"- ФК "Левски" София. 1:5

    ФК "Хасково"- ФК "Берое" Ст. Загора 0:1

    ФК "Хасково" - ФК Академия "V&R" 2:5

    ФК "Хасково" - ФК "ДИТ" София. 2:1

    ФК "Хасково" - ФК "Локомотив" Дряново 7:0

    ФК "Хасково" - ФК "Кюстендил". 5:1

    ФК "Хасково" - ФК "Ботев" Пловдив 4:1

     За тима на ФК „Хасково“ играха: Атай Айхан , Борислав Георгиев, Виктор Кирков, Дениз Мехмед, Ефе Халил, ЕренМурад,  Лъчезар Бошнаков, Лъчезар Илиев, Марио Кирев  , Тодор Тодоров.

    Източник: Haskovo.NET

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