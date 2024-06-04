Младите надежди на ФК “Хасково” с четвърто място на турнир в Приморско

През изминалата седмица отборът на ФК „Хасково“ набор 2015 г. с треньор Иван Христов взе участие в един от най-престижните турнири - Детски футболен турнир „Приморско лято“.

Срещите се изиграха на стадион ММЦ Приморско.

В турнира освен ФК “Хасково” участваха отборите на ФК „Левски“ София, ФК Академия „V&R”, ФК „ДИТ“ София, ФК „Локомотив“ Дряново, ФК „Берое“ Стара Загора, ФК „Кюстендил“, ФК „Ботев“ Пловдив.

Турнирът се проведе във формат всеки-срещу всеки, като отборите изиграха по 7 мача.

ФК "Хасково" се представи достойно. Тимът постигна 4 победи и 3 загуби и си извоюва медалите за 4-то място. Отборът получи и възпоменателен плакет, а индивидуална награда за най-полезен играч беше присъдена на Виктор Кирков.

Резултати от срещите:

ФК "Хасково"- ФК "Левски" София. 1:5

ФК "Хасково"- ФК "Берое" Ст. Загора 0:1

ФК "Хасково" - ФК Академия "V&R" 2:5

ФК "Хасково" - ФК "ДИТ" София. 2:1

ФК "Хасково" - ФК "Локомотив" Дряново 7:0

ФК "Хасково" - ФК "Кюстендил". 5:1

ФК "Хасково" - ФК "Ботев" Пловдив 4:1

За тима на ФК „Хасково“ играха: Атай Айхан , Борислав Георгиев, Виктор Кирков, Дениз Мехмед, Ефе Халил, ЕренМурад, Лъчезар Бошнаков, Лъчезар Илиев, Марио Кирев , Тодор Тодоров.