Италианският вулкан Стромболи изригна (видео)

Изригване на Стромболи изпрати лавина от гореща пепел и газове надолу по италианския вулкан в понеделник, 16 ноември.

По-силната от обичайното експлозия беше заснета от камери, управлявани от Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV). Изображения, споделени от Il Mondo dei Terremoti в Twitter, показват изригването в реално време. Видеоклип, заснет от инфрачервени камери, показва свръхгорещото първоначално изригване и малко по-хладния облак от пепел и газове, спускащи се надолу. Тази лавина от гореща пепел и газове е известна като пирокластичен поток.

Стромболи е вулканичен остров с диаметър 2 километра и височина 938 метра. Той е редовно активен, изригва малки бомби от лава и пепел от кратерите си на върха на почти всеки час.

Изригването в понеделник, което се е случило в 10:17 ч. местно време, е било по-голямо от обичайните за вулкана, според Volcano Discovery. То е изхвърлило облак пепел на няколкостотин метра във въздуха. След това дъжд от пепел и пемза е паднал върху околността, според Volcano Discovery. Няма пострадали сред няколкостотинте местни жители, изригването не е засегнало нито един дом или сграда.

Това е второ по-мощно от обичайното изригване на Стромболи за последните две седмици.